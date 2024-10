"Dalej jazda" - nowa komedia rodzinna w gwiazdorskiej obsadzie! Zwiastun i plakat już podbijają internet

Szykuje się prawdziwy hit! W sieci właśnie zadebiutowały zwiastun i plakat do nowej wielopokoleniowej komedii rodzinnej "Dalej jazda" w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, twórcy takich hitów jak "Listy do M." czy "Znachor". Ta pełna humoru i wzruszeń produkcja trafi na ekrany kin już 3 stycznia, a obsada filmu to prawdziwa plejada polskich gwiazd: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Mateusz Banasiuk, Magdalena Schejbal i wielu innych!

Szalone przygody seniorów w "Dalej jazda"

Fabuła filmu "Dalej jazda" opowiada o szalonym pomyśle pary staruszków – Eli i Józka, którzy postanawiają spełnić swoje największe marzenia i wyruszyć w podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

"Dalej jazda" łączy pokolenia

Reżyser Mariusz Kuczewski podkreśla, że film łączy pokolenia i przechodzi od śmiechu do łez.

- W naszym filmie główni bohaterowie wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń. To historia o tym, że nigdy nie jest za późno na realizację pragnień. Chcieliśmy zrobić film zabawny, ale przy tym mocno wzruszający, przechodzący ze skrajności w skrajność, cały czas silnie emocjonalny – mówi reżyser Mariusz Kuczewski.

Znakomita obsada i wielkie emocje w "Dalej jazda"

Na ekranie zobaczymy nie tylko doświadczonych aktorów, takich jak Marian Opania i Wiktor Zborowski, ale także młode gwiazdy, jak Julia Wieniawa i Mateusz Banasiuk. Cała ekipa gwarantuje, że będzie się działo – od śmiechu po wzruszenia!

Jeśli szukacie filmu, który połączy całą rodzinę i dostarczy ogromnej dawki emocji, "Dalej jazda" jest tym, czego nie możecie przegapić. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż, która zbliży pokolenia i pokaże, że życie zawsze warto przeżywać na pełnych obrotach. Premiera już 3 stycznia.

