Tak przystojnego chłopaka nie widzieliśmy, 80-letni Marian Opania w młodości mógł być z każdą. Nieznane zdjęcia!

Marian Opania od ponad 60 lat tworzy szczęśliwy związek z ukochaną żoną Anną. Para poznała się jeszcze w liceum, na zajęciach teatralnych. Mieli zaledwie 17 lat i od razu wpadli sobie w oko. Pobrali się w lipcu 1967 roku, choć Marian Opania - jak mówił w jednym z wywiadów - liczy czas ich miłości od maja 1960 roku, kiedy po raz pierwszy się pocałowali. Aktor znany przede wszystkim z serialu "Na dobre i na złe" robił, co w jego mocy, by małżeństwo z Anną było udane, ale pierwsze lata nie były dla pary łatwe. Opania w latach 70. walczył bowiem z uzależnieniem od alkoholu. Anna Opania próbowała mu pomagać, ale postawiła warunek: albo ona, albo alkohol. Ostatecznie aktorowi udało się wyjść z nałogu i wciąż trwa przy ukochanej. Niewiele osób wie, że Marian Opania w młodości był prawdziwym bożyszczem. Mówiło się nawet, że mógł być z każdą damą, którą by sobie wymarzył. Dotarliśmy do nieznanych zdjęć aktora z czasów, gdy był młodym chłopakiem. I faktycznie, cieszył się niebywałą urodą. Takiego przystojniaka jeszcze nie widzieliśmy!

Marian Opania nie chciał jednak "każdej", chciał swoją ukochaną Anię. I tak też pozostało od wielu, wielu lat. Jaka jest tajemnica związku Anny i Mariana? Mimo kłótni potrafią dbać o swoją miłość, która "potrafi pokonać wszystkie przeszkody".

- Moja żona myśli, że to niemożliwe, że wciąż widzę w niej siedemnastoletnią dziewczynę, ale tak właśnie jest - powiedział Marian Opania, cytowany przez Świat Seriali. Dodał, że bardzo kocha swoją żonę.

Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci: syna Bartosza, który związał swoją przyszłość z aktorstwem, oraz córki, Magdaleny. Życzymy wszystkiego dobrego!

