Gwiazdor "Rancza" nie może odejść na emeryturę. Sylwester Maciejewski ma 70 lat, musi dorabiać

Sylwester Maciejewski to tylko jeden z wielu aktorów, których polscy widzowie pokochali dzięki serialowi "Ranczo". Produkcja zaczęła być nagrywana aż 20 lat temu! Teraz ma już status kultowej, a fani wciąż proszą o to, by tasiemiec wrócił na ekrany. Maciejewski w "Ranczu" wcielał się w Macieja Solejuka, ale to tylko jedna z całej masy ról aktora, którego ostatnio można oglądać w "Lombardzie" jako Nikodema.

Maciejewski pod koniec lat 70. skończył szkołę teatralną, działał w kabarecie, a później w Teatrze Komedia czy Teatrze Powszechnym. Zaraz po studiach zaczął grać w filmach i serialach i robi to do dziś. Widzowie widzieli go w "Na Wspólnej", "Bulionerach", "Uchu Prezesa", "Gangu Zielonej Rękawiczki" czy w "Klanie".

Choć jego dorobek jest tak bogaty, Maciejewskiego nie stać na przejście na emeryturę. Ma 70 lat i nadal musi dorabiać.

Co z emeryturą? Nie ma mowy o tym, by porzucić aktorstwo

Maciejewski wciąż prężnie działa jako aktor. Jak sam mówi, gdy siedzi w domu, to go nosi i musi wyjechać do pracy. Jednak chodzi też o finanse.

Powiem szczerze, że sporo pracuję i jeżdżę po Polsce. Kiedy się tak jeździ, to marzy się, żeby posiedzieć parę dni w domu. Z kolei jak siedzę przez kilka dni w domu, to mnie zaraz nosi, że gdzieś bym pojechał. Musiałbym chyba znaleźć sobie jakieś zupełnie nowe zajęcie, żeby naprawdę zapomnieć o czymś, co wykonuję od wielu lat i żeby mnie nie nosiło - opowiadał Sylwester w rozmowie z Plejadą.

Aktor przyznaje, że kwestia zarobków też jest bardzo ważna, bo wciąż wspiera finansowo córkę. Jest również dziadkiem.

Byłoby przyjemnie, jakby pieniądze leciały, ja bym odpoczywał, miał spokój, emeryturę i nie trzeba byłoby dorabiać. Ale tak byłoby zbyt łatwo. Ja się, broń Boże, nie uskarżam. Daję sobie radę i wspomagam jeszcze córkę. Jak to się mówi, nie odcięła jeszcze pępowiny, choć przecież mam już nawet wnuczkę - mówił Maciejewski.

Maciejewski 6 lat temu stracił żonę

70-letni aktor jest ojcem Mileny i wdowcem. Jego żona, Barbara Kryda-Maciejewska, tancerka Teatru Wielkiego w Warszawie, zmarła w 2019 r. Przez jakiś czas walczyła z powracającym nowotworem, a leczenie okazało się wymagające.

Gdy choroba zaatakowała kilkanaście lat wcześniej, Maciejewski musiał dorabiać, by utrzymać rodzinę, ale ich sytuacja finansowa była opłakana - brakowało pieniędzy nawet na opłaty. Rola w "Ranczu" wprowadziła stabilizację w tej kwestii.

Niestety, choć lata lecą, gwiazdor wciąż jest zmuszony pracować zawodowo. W podobnej sytuacji jest wiele znanych osób m.in. Andrzej Rosiewicz, który nadal działa na scenie, a jest już po 80.

