Mieli odnowić "Ranczo", ale idzie jak po grudzie. Bogdan Kalus ujawnia, jaka jest prawda. Gorzkie słowa

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-08-14 13:35

Wszyscy fani serialu "Ranczo" czekają na jego reaktywację, o której mówi się od bardzo długiego czasu. Teraz jeden z aktorów, Bogdan Kalus wcielający się w postać Hadziuka, postanowił przerwać milczenie na ten temat. Z jego słów wynika, że całość idzie jak po gruzie, więc nie wiadomo, czy pomysł w ogóle doczeka się realizacji. - Nikt ze mną jeszcze nie rozmawiał o konkretach - nie ukrywa aktor. Poznajcie szczegóły.

Piotr Pręgowski, Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski (Pietrek, Hadziuk i Solejuk z serialu Ranczo) - październik 2024 r.

i

Autor: AKPA/ Gałązka Piotr Pręgowski, Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski (Pietrek, Hadziuk i Solejuk z serialu "Ranczo") - październik 2024 r.

Serial komediowo-obyczajowy "Ranczo" swoją popularnością zaskoczył nawet samych twórców. Kiedy więc produkcja zakończyła się w 2009 roku, szybko postanowiono wznowić nagrania i przedłużyć jej żywot. Innej decyzji nie należało się spodziewać, ponieważ informacja o wyemitowaniu ostatniego odcinka tak wzburzyła fanów, że ci organizowali wręcz protesty, wysyłając do Telewizji Polskiej listy z żądaniami reaktywacji serialu. "Ranczo" wracało więc na ekrany wielokrotnie. Najpierw w 2011 roku, a później w kolejnych latach, aż do 2016, kiedy 27 listopada TVP pokazała ostatni odcinek. Od tamtej pory w przestrzeni publicznej regularnie pojawiały się plotki o ponownej reaktywacji "Rancza", które w niedawnym czasie nabrały na sile. Zwłaszcza, kiedy reżyser Wojciech Adamczyk w rozmowie z Plejadą ujawnił, że ruszyły prace nad nowymi odcinkami.

Zobacz także: Gwiazdy Rancza znowu razem! Agentka Kusego wywija w... kusym staniczku! Dantejskie sceny?

Tyle że - jak się okazuje - to nic oficjalnego. Tak przynajmniej twierdzi jeden z aktorów Bogdan Kalus, grający w "Ranczu" Hadziuka, który zarzeka się, że nikt nie rozmawiał z nim jeszcze o konkretach. Szczegóły poniżej.

Bogdan Kalus studzi emocje w sprawie reaktywacji "Rancza". "Nie chcę zaprzątać sobie tym głowy"

Bogdan Kalus nie ukrywa, że chętnie wróciłby na plan "Rancza", ale najwyraźniej tyle razy słyszał już o reaktywacji serialu, że ciężko mu wierzyć w faktyczną realizację tych planów bez pokrycia.

- Ludzie co jakiś czas pytają mnie, czy wyrażę zgodę na zagranie w kontynuacji "Rancza". Nie wiem, co mam im odpowiadać. Prawdopodobnie tak. Ale dopóki oficjalnie nie otrzymam takiej propozycji, nie chcę zaprzątać sobie tym głowy. Jeśli producenci serialu dogadają się z TVP, będziemy działać - powiedział Bogdan Kalus w rozmowie z Plejadą.

Niektórzy komentujący wskazują, że TVP mogłaby reaktywować "Ranczo", tak jak teraz reaktywuje "Rodzinkę.pl", tyle że w przypadku tej drugiej na powrót zdecydowali się wszyscy aktorzy grający w pierwowzorze, a w przypadku "Rancza" sprawa jest o tyle skomplikowana, że wielu artystów niestety już z nami nie ma. Bogdan Kalus zastrzega, że choć paru kolegów odeszło, to pozostali z pewnością się zepną i staną na wysokości zadania, jeśli zapadnie decyzja o nagrywkach.

- Nie możemy zrobić czegoś gorszego od poprzednich sezonów. To w ogóle nie wchodzi w grę. Generalnie nie jestem zwolennikiem odgrzewania kotletów. Ale jeśli są gotowe scenariusze filmu fabularnego "Ranczo. Zemsta wiedźm" i sześciu odcinków serialu, nakręćmy je i zamknijmy temat raz na zawsze - zapowiedział aktor.

Zobacz galerię zdjęć: "Ranczo" wróci w formie audiobooka

Ranczo
27 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Lubiłeś/aś oglądać "Ranczo"?
"Ranczo" już nie wróci na ekrany, ale fani dostaną wyjątkowy prezent
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANCZO
BOGDAN KALUS