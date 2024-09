W miniony wtorek w Muzeum Historii Polski odbył się pokaz mody marki Deni Cler. Na wydarzeniu pojawił się istny tłum gwiazd. Wśród zaproszonych gości byli aktorzy, celebrytki, wokaliści czy dziennikarze. Na ściance pozowała także Grażyna Wolszczak, która zgodziła się udzielić nam wywiadu. Opowiedziała o nowym sezonie w teatrze oraz odniosła się do opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęć, na których zaprezentowała fanom, jak trenuje sztuki walki.

Grażyna Wolszczak trenuje sztuki walki. Wyjawiła, czy to przygotowanie do freak fightów?

Grażyna Wolszczak rozpoznawalność i uznanie fanów zyskała dzięki rolom w popularnych filmach i serialach. Szerszej publiczności znana jest z takich hitów jak: "Matki, żony i kochani", "Ojciec Mateusz" czy "Na Wspólnej". Możliwe, że już niedługo zobaczymy ją w zupełnie nowej roli, a mianowicie we freak fightach.

Jakiś czas temu na instagramowym koncie aktorki pojawiło się zdjęcie, na którym zapozowała w pasie mistrzowskim Muai Thai. Gwiazda w opisie fotki wyjawiła, że był to jej pierwszy trening. W rozmowie z nami wyznała, do czego się przygotowuje oraz jakie propozycje dostaje.

"To żart troszeczkę był, ale rzeczywiście byłam w Tajlandii i tam zaproszono mnie na trening Muai Thai, z czego jako osoba lubiąca wszelkie przygody natychmiast skorzystałam. No i to było coś fantastycznego. Nie wiem, może będę kontynuować" - powiedziała w "Super Expressie" Wolszczak.

Aktorkę zapytaliśmy również o to, jak wspomina to doświadczenie. Okazuje się, że trening nie należał do najłatwiejszych.

"To był trudny trening, bo okazuje się, że moja koordynacja nie nadążała za tym czego trener wymagał, ale za którymś powtórzeniem jest już coraz lepiej" - wyjawiła Wolszczak.

Gwiazda opowiedziała nam również, że na razie nie zanosi się na jej występ w "klatce", jednak otrzymuje różne propozycje.

"Jeszcze się nie zanosi, ale mam różne propozycje - tylko nie "Fame MMA" - nie, to nie. Jeszcze nie powiem, bo jeszcze nie podjęłam decyzji. Nie mogę (przyp.red. powiedzieć), ale ja kocham challenge i kocham przygody, więc to coś w tym stylu" - wyznała nam aktorka w trakcie rozmowy.

Na pytanie, czy jest to program telewizyjny, Wolszczak odpowiedziała, że nie. Warto śledzić więc media społecznościowe aktorki, w których z pewnością opisze, co planuje w nabliższym czasie.

"Nie, private" - zakończyła rozmowę gwiazda.

