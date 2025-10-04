Nawrocki dotrzymał danego słowa. Poszedł na kebaba z uczniami

2025-10-04 22:41

Karol Nawrocki 1 września na rozpoczęciu roku w jednej ze szkół, został zapytany przez uczniów za ile "lajków" na TikToku pójdzie z nimi na kebaba. Polubienia zostały zebrane, a prezydent spełnił obietnicę i przyjechał do uczniów z Wolanowa.

Autor: Marcin Gadomski/Super Express, mikolaj_bk/ X (Twitter)
Prezydent obiecał uczniom z Wolanowa, że zje z nimi kebaba

1 września prezydent Karol Nawrocki był gościem na rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej w Wolanowie (woj. mazowieckie) pod Radomiem. Uczniowie zapytali wtedy prezydenta ile musieliby dostać polubień na TikToku, żeby poszedł z nimi na kebaba.

Prezydent zapytał, czy kebab w Wolanowie jest dobry, a gdy uczniowie to potwierdzili, dopytał "wołowy, czy drobiowy?", a nastolatkowie polecili mu "mieszany". Zapytał także o sos deklarując, że "je tylko z ostrym". Wtedy też zapowiedział, że przyjedzie - a gdy uczniowie zapytali ile muszą zebrać lajków, prezydent stwierdził, że wystarczą cztery.

Film na platformie zdobył znaczną popularność otrzymując niemal 250 tys. polubień! Prezydent więc musiał spełnić swoją obietnicę.

Karol Nawrocki przyjechał zjeść kebaba z uczniami

4 października faktycznie Karol Nawrocki pojawił się w Wolanowie, aby zjeść kebaba. Co ciekawsze - już jakiś czas temu w lokalu serwującym to danie pojawił się w ofercie "kebab prezydencki". Dlatego też nie było zaskoczeniem, że prezydent na miejscu zamówił łącznie czternaście kebabów - dla uczniów, siebie i dla operatora kamery.

Karol Nawrocki siedział przy stole z nastolatkami zajadając kebaba, oraz chętnie pozował do zdjęć. Na sam koniec, zrobił sobie wspólne, grupowe zdjęcie z uczniami i obecnymi nauczycielami. Co ciekawe, całe wydarzenie odbyło się bez udziału mediów - na miejscu był jednak prezydencki fotograf Mikołaj Bujak.

Prezydent dotrzymuje słowa [...] Zwyczajnie, bez mediów – po prostu spotkanie przy rollo. Ja nie potrafiłem odpuścić, musiałem też spróbować - napisał Mikołaj Bujak na X.

