Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku w jednej ze szkół został zapytany, "za ile lajków" pójdzie z uczniami na kebaba

Prezydent zgodził się na "wyzwanie"

Nawrocki spełnił obietnicę i przyjechał do uczniów w Wolanowie

Prezydent obiecał uczniom z Wolanowa, że zje z nimi kebaba

1 września prezydent Karol Nawrocki był gościem na rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej w Wolanowie (woj. mazowieckie) pod Radomiem. Uczniowie zapytali wtedy prezydenta ile musieliby dostać polubień na TikToku, żeby poszedł z nimi na kebaba.

Prezydent zapytał, czy kebab w Wolanowie jest dobry, a gdy uczniowie to potwierdzili, dopytał "wołowy, czy drobiowy?", a nastolatkowie polecili mu "mieszany". Zapytał także o sos deklarując, że "je tylko z ostrym". Wtedy też zapowiedział, że przyjedzie - a gdy uczniowie zapytali ile muszą zebrać lajków, prezydent stwierdził, że wystarczą cztery.

Film na platformie zdobył znaczną popularność otrzymując niemal 250 tys. polubień! Prezydent więc musiał spełnić swoją obietnicę.

Karol Nawrocki przyjechał zjeść kebaba z uczniami

4 października faktycznie Karol Nawrocki pojawił się w Wolanowie, aby zjeść kebaba. Co ciekawsze - już jakiś czas temu w lokalu serwującym to danie pojawił się w ofercie "kebab prezydencki". Dlatego też nie było zaskoczeniem, że prezydent na miejscu zamówił łącznie czternaście kebabów - dla uczniów, siebie i dla operatora kamery.

Karol Nawrocki siedział przy stole z nastolatkami zajadając kebaba, oraz chętnie pozował do zdjęć. Na sam koniec, zrobił sobie wspólne, grupowe zdjęcie z uczniami i obecnymi nauczycielami. Co ciekawe, całe wydarzenie odbyło się bez udziału mediów - na miejscu był jednak prezydencki fotograf Mikołaj Bujak.

- Prezydent dotrzymuje słowa [...] Zwyczajnie, bez mediów – po prostu spotkanie przy rollo. Ja nie potrafiłem odpuścić, musiałem też spróbować - napisał Mikołaj Bujak na X.

Prezydent dotrzymuje słowa 😎Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie Prezydent @NawrockiKn obiecał chłopakom, że pójdzie z nimi na kebaba. Dziś był ten dzień.Zwyczajnie, bez mediów – po prostu spotkanie przy rollo.Ja nie potrafiłem odpuścić, musiałem też spróbować :) pic.twitter.com/3kLdb2J18z— Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) October 4, 2025

P. CZARNEK: PREZYDENT NAWROCKI TO DZISIAJ NA PRAWICY POSTAĆ NR 1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.