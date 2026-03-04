W marcu dokarmiam tym swoje piwonie. Prosty nawóz, po którym krzewy pokrywają się kwiatami niczym z albumów ogrodniczych. Nawożenie powonii

Piwonie to prawdziwa ozdoba ogrodu, ale potrzebują wsparcia – dowiedz się, jak odpowiednie nawożenie zapewni im obfite kwitnienie.

W marcu podlewaj tym piwonie, a odwdzięczą Ci się pięknymi kwiatami. Naturalny nawóz do piwonii

Piwonie to przepiękne półkrzewy, które praktycznie każdego zachwycają swoimi kwiatami. Za ich ojczyznę uznaje się Chiny, gdzie uprawianie jest ponad 3000 różnych gatunków piwonii. W Polsce do uprawy piwonii w ogrodach niezbędne jest ich regularne i częste nawożenie. Piwonie uwielbiają zewnętrzne odżywianie. Jeżeli chcesz, aby co roku obsypywały kwiatami to pamiętaj o obfitym nawożeniu. Szczególnie istotne jest pierwsze w sezonie dokarmienie piwonii. Wzmacnia ono krzew, stymuluje procesy wzrostu oraz kwitnienia. Pierwsze nawożenie w sezonie dodatkowo wzmacnia odporność rośliny i chroni ja przed atakami chorób oraz szkodników.

Wiosenne nawożenie to przede wszystkim odżywki o przedłożonym uwalnianiu bogate w potas oraz fosfor. Substancje te aktywnie biorę udział w procesach kwitnienia - stymulują rozrost roślin oraz zwiększają produkcję kwiatostanów. Co ważne, piwonie w przeciwieństwie do hortensji nie potrzebują odżywek bogatych w azot. Jego nadmiar może spowodować, że krzew bardzo się rozrośnie, ale więcej będzie liści niż kwiatów.

Najlepszym naturalnym nawozem do piwonii jest odżywka z pokrzywy. To ekologiczny dokarmiacz, który stymuluje krzew i szybko poprawa jego kondycję. Nawóz z pokrzywy bogaty jest w potrzebne piwoniom składniki odżywcze. Zawiera on między innymi potas, fosfor, wapń, żelazo oraz magnez. Wszystkie te pierwiastki biorą udział w procesach kwitnienia. Dodatkowo wspomagają odporność krzewów oraz pomagają w zawiązywaniu się nowych pąków.

Jak przygotować nawóz z pokrzywy do piwonii?

Przygotowanie odżywki z pokrzywy jest bardzo proste. Wystarczy, że do plastikowego lub szklanego wiadra wrzucisz około 1 kg świeżych liści pokrzywy i obficie zalejesz wodą. Bardzo ważne jest to, aby woda była odstana. Najlepiej sprawdzi się deszczówka, ale może również być przegotowana woda. Całość odstaw w ustronne miejsce i nie przykrywaj. Nawóz pokrzywy może nieprzyjemnie pachnieć, a wytwarzane gazy w procesie fermentacji muszą mieć ujście. Po około 2 tygodniach nawóz jest gotowy do użycia. Raz na dwa tygodnie podlewaj nim piwonie. Odżywka z pokrzywy sprawdzi się także do nawożenia iglaków, hortensji oraz drzew owocowych.

