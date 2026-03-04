Japoński ogrodnik przestrzega, by w tym terminie podsypać lawendę. Tylko ten zabieg sprawi, że lawenda pokryje się fioletem i odstraszy kleszcze. Wiosenne nawożenie lawendy

Lawenda, ceniona za swój wygląd i właściwości, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, by zachwycać w ogrodzie.

Kluczowe zabiegi to wiosenne nawożenie i cięcie, które zapewnią jej zdrowy wzrost i obfite kwitnienie.

Poznaj sekret japońskiego ogrodnika na domowy nawóz i dowiedz się, jak prawidłowo przycinać lawendę, by uniknąć błędów!

Wiosenne nawożenie lawendy. Japoński ogrodnik zdradził przepis

Dla wielu osób lawenda to absolutnie konieczna roślina w ogrodzie. Nie tylko przepięknie wygląda, gdy cała pokrywa się fioletowymi kwiatami, ale również posiada wiele pożądanych właściwości. Olejek lawendowy to jeden z najbardziej znanych olejków eterycznych. Zapach lawendy pozytywnie wpływa na samopoczucie, a także redukuje stres i napięcia. Dodatkowo zapach lawendy działa odstraszająco na wiele owadów, w tym na kleszcze. Ogrodnicy często radzą, by sadzić lawendę blisko tarasów oraz altanek. Dzieli temu w naturalny sposób ograniczymy ryzyko pojawianie się tam kleszczy.

Uprawa lawendy w ogrodzie nie jest skomplikowana i skupia się przede wszystkim na podlewaniu, nawożeniu oraz cięciu. Lawenda nie najlepiej znosi nadmierną wilgoć. O wiele lepiej jest jej w umiarkowanie wilgotnej glebie. Dobrze znosi upały i czasowe przestoje w podlewaniu. Roślina to jest bardzo ciepłolubna i uwielbia słońce. Najlepiej będzie rosła na dobrze nasłonecznionym stanowisku bez intensywnych wiatrów. Lawenda wczesną wiosną wymaga także nawożenia oraz cięcia.

Znajomy japoński ogrodnik pokazał mi świetny nawóz do lawendy. Pierwsze w sezonie nawożenie jest bardzo ważne i stymuluje cały proces wegetacji w sezonie. W przypadku lawendy warto pamiętać, aby jej nie przenawozić i uważać na odżywki z dużą zawartością azotu. Nadmiar tego składnika może zaszkodzić i sprawić rozrost liści kosztem kwiatów. Lawenda lubi delikatne nawożenie, które wzmocni system korzeniowy i pobudzi do kwitnienia. Znajomy ogrodnik wskazał, że najlepszym domowym nawozem do lawendy jest popiół drzewny. Ważne jednak, aby był czysty i nie zawierał żadnych plastikowych i chemicznych zanieczyszczeń. Rozsyp popiół drzewny wokół lawendy w formie ściółki. Dzięki roślina otrzyma potrzebne jej substancje odżywcze, a fragmenty popiołu ograniczą namnażanie się chwastów.

Popił drzewny do niedoceniony pomocnik w ogrodzie. Zawiera on między innymi potas, wapń i magnez, które świetnie stymulują i odżywiają rośliny. Wspomaga układ korzeniowy, a zawartość potasy wpływa na obfitość kwitnienia.

Wiosenne cięcie lawendy - krok po kroku

Wiosenne przycinanie lawendy to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który zapewni jej zdrowy wzrost, obfite kwitnienie i piękny, zwarty pokrój. Przeprowadzane regularnie, zapobiega drewnieniu łodyg i wydłużaniu się pędów, co często prowadzi do ogołacania się krzewinek od dołu. Idealny moment na wiosenne cięcie lawendy to wczesna wiosna, zazwyczaj od końca marca do połowy kwietnia, gdy minie ryzyko silnych przymrozków. Ważne jest, aby rośliny nie zaczęły jeszcze intensywnie wegetować, ale jednocześnie było już widać pierwsze oznaki życia, takie jak niewielkie, zielone pąki u podstawy pędów. Zbyt wczesne cięcie może narazić roślinę na uszkodzenia mrozowe, natomiast zbyt późne osłabi ją i opóźni kwitnienie.

Jak Przycinać?

Młode Rośliny (1-2 lata): Młode krzewinki przycinamy dość radykalnie, aby pobudzić je do rozkrzewiania się. Skracamy pędy o około połowę ich długości, pozostawiając około 10-15 cm nad ziemią. Pamiętaj, aby cięcie wykonywać zawsze nad miejscem, gdzie wyrastają nowe, zielone pędy lub liście.

Starsze Rośliny: W przypadku starszych, dobrze ukorzenionych krzewów, cięcie jest mniej drastyczne, ale nadal istotne. Skracamy wszystkie pędy o około jedną trzecią ich długości, nad rozgałęzieniem lub parą liści. Celem jest usunięcie zaschniętych kwiatostanów z poprzedniego sezonu oraz nadanie roślinie zwartego kształtu.

Unikaj Cięcia w Drewno: Najważniejsza zasada: nie tnij w zdrewniałe, pozbawione liści części pędów! Lawenda bardzo słabo regeneruje się z takiego cięcia, a często prowadzi to do zamierania całych gałązek lub nawet rośliny. Zawsze szukaj zielonych pąków lub liści. Jeśli jednak musisz usunąć zdrewniały pęd, upewnij się, że pozostawiasz choć kilka centymetrów zielonej części z pąkami.