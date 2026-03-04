Ten popularny program drastycznie podnosi rachunki. Przestań do używać, a odczujesz różnicę

Decyzja o wyborze trybu prania bezpośrednio przekłada się na wysokość opłat za media oraz kondycję urządzenia.

Program, który w teorii ma oszczędzać nasz czas, w rzeczywistości generuje największe straty finansowe.

Wyjaśniamy, dlaczego warto zrezygnować z tej popularnej funkcji i jak prać, by nie przepłacać.

Pralka to obecnie standardowe wyposażenie każdego gospodarstwa domowego. Nowoczesne modele kuszą szerokim wachlarzem ustawień, rzekomo dostosowanych do każdej tkaniny i potrzeby chwili. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że nieprzemyślany wybór guzików na panelu sterowania ma realne przełożenie na domowy budżet oraz żywotność sprzętu. Szczególnie zdradliwy okazuje się tryb, który zyskał ogromną popularność ze względu na oszczędność czasu. Wbrew pozorom, krótszy cykl pracy wcale nie oznacza mniejszego zużycia prądu. Eksperci ostrzegają, że ten nawyk należy jak najszybciej zmienić, jeśli nie chcemy przepłacać.

Szybkie pranie a zużycie energii. Dlaczego ten program się nie opłaca?

W pędzie codziennych obowiązków funkcja błyskawicznego odświeżania odzieży wydaje się zbawienna. Pozorna oszczędność czasu wiąże się jednak z wymiernymi stratami finansowymi. Mechanizm działania jest prosty: aby skrócić czas cyklu, urządzenie musi pracować na najwyższych obrotach, aby skompensować krótszy czas działania. Woda podgrzewana jest gwałtownie do wysokich temperatur, a bęben wiruje znacznie intensywniej. Taka charakterystyka pracy sprawia, że tryb szybki potrafi zużyć nawet o 30 proc. więcej energii elektrycznej niż programy ekologiczne. Dodatkowo intensywna eksploatacja podzespołów w tak krótkim czasie może przyspieszać zużycie samej pralki.

Program ECO i niższe temperatury. Sposoby na tańsze pranie

Kluczem do obniżenia rachunków i ochrony środowiska jest świadome korzystanie z AGD. Najlepszym rozwiązaniem jest regularne korzystanie z trybów ECO. Choć cykl ten trwa znacznie dłużej, proces prania odbywa się w niższej temperaturze, co drastycznie redukuje pobór prądu przy zachowaniu tej samej skuteczności czyszczenia. Szybkich programów lepiej używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Warto również pamiętać o ustawianiu temperatury na poziomie 30 lub 40 stopni Celsjusza, co w zupełności wystarczy do usunięcia typowych zabrudzeń. Istotne jest także dbanie o pełny załadunek bębna oraz precyzyjne dozowanie środków piorących. Nadmiar detergentu wymusza dodatkowe płukanie, co generuje niepotrzebne zużycie wody. Stosowanie się do tych prostych wskazówek to prosta droga do oszczędności i rzadszych awarii sprzętu.