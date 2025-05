Iwona Węgrowska kupiła córce 7 sukienek na komunię! Koszt, jak za kreację ślubną

Maj to tradycyjny czas przyjęć pierwszokomunijnych. Dzieci przystępujące do sakramentu przygotowują się na wyjątkowy dzień, a rodzice starają się, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wśród nich jest także Iwona Węgrowska, która od dawna podkreśla, że uroczystość jej córki Lili ma być niezapomniana. Artystka zapowiada prawdziwie wystawne wydarzenie – niczym wesele. Pierwsze zdjęcia z przygotowań tylko to potwierdzają.