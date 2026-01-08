Agnieszka Hyży uderza w lukrowany obraz małżeństwa! Prawda wyszła dopiero po 12 latach

Agnieszka i Grzegorz Hyży od lat uchodzą za przykład udanego związku w show-biznesie. Ślub wzięli w 2015 roku, a dekadę później odnowili przysięgę małżeńską. Razem wychowują dzieci z poprzednich relacji i wspólnego syna, tworząc patchworkową rodzinę. Jednak nawet rajskie widoki Malediwów nie skłoniły prezenterki do dalszego podtrzymywania tej narracji. Refleksja może zaskoczyć!

Agnieszka Hyży demaskuje mit idealnego małżeństwa! Prawda wyszła dopiero po 12 latach

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Agnieszka Hyży odpowiedziała na gratulacje dotyczące "idealnego" małżeństwa. W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że bliscy doskonale wiedzą, ile wysiłku kosztowało ich budowanie wspólnego życia. Przyznała, że dzieci były świadkami momentów niepewności, napięć i trudnych decyzji. Nie brakowało też osób, które z góry wieszczyły ich rozstanie, a nawet aktywnie liczyły na medialny upadek ich relacji.

Nasi bliscy doskonale wiedzą, ile to nas kosztowało. Dzieci, które żyją z nami w tej relacji, bo od pierwszego dnia były jej immanentną częścią, dziś, po blisko 12 latach, z pewnością pamiętają momenty, kiedy było trudniej i bardziej niepewnie. Nie ma we mnie większej satysfakcji ani wdzięczności niż ta, że w ich głowach i sercach zostało jednak więcej dobrych chwil, wspólnych momentów, na których zbudowana jest ta trudna, patchworkowa konstrukcja rodziny. Było też sporo osób, które już "widziały" nagłówki w stylu "Agnieszka i Grzegorz Hyży złożyli papiery rozwodowe" albo "Państwo Hyży się rozstali". I byli również tacy, którzy robili wszystko, żeby te nagłówki pojawiły się jak najszybciej - odpowiedziała w sieci.

Prezenterka nie ukrywała, że na przestrzeni lat przyszło im zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: presją patchworkowej rodziny, obecnością byłych partnerów, życiem w blasku fleszy, a także zupełnie przyziemnymi problemami: finansowymi, zdrowotnymi czy organizacyjnymi. Jak podkreśliła, te doświadczenia wiązały się z długimi rozmowami, łzami i momentami samotnego mierzenia się z emocjami. Tego wszystkiego jednak próżno szukać na idealnie wykadrowanych zdjęciach z Instagrama.

A ta droga bywała bardzo różna. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a właściwie triggery, które są tak blisko: patchworkową rodzinę, byłych partnerów, dzieci z poprzednich relacji, pracę w show-biznesie, kłamliwe nagłówki i krzywdzącą nagonkę medialną, a do tego zwyczajne życie: problemy finansowe, zdrowotne, organizacyjne, odbyliśmy wiele trudnych rozmów. Wylaliśmy wiele łez, często w pojedynkę w poduszkę. Tego po prostu nie widać na Instagramie, co nie oznacza, że nie istnieje w prawdziwym życiu. Z szacunku do siebie nawzajem nie wywlekamy takich tematów publicznie, bo po co i na co? Ale nie można też udawać i wciskać ludziom kitu, że od 12 lat jesteśmy w sobie nieustannie zakochani, nie mamy żadnych trosk ani problemów, nigdy się nie kłócimy i że generalnie panuje u nas wieczna idylla - napisała w sieci gwiazda.

