Joannie Krupie PUŚCIŁY HAMULCE! "Bydlaki, potwory, ohydni ludzie". Dalej już wulgaryzmy

W ostatnich dniach na terenie całej Polski przeprowadzono ponad 200 niezapowiedzianych kontroli w schroniskach. Niektóre wykazały szokujące informacje m.in. o skandalicznych warunkach, w jakim przyszło przebywać psom czy kotom. Dowiedzieliśmy się też, że niektóre prywatne placówki biorą pieniądze ze zbiórek na psy do swojej własnej kieszeni i finalnie im nie pomagają. To m.in. efekt nagłośnienia sprawy przez Dodę (42 l.) czy Małgorzatę Rozenek-Majdan (48 l.), które w tej sprawie wygłosiły nawet przemówienie w Sejmie.

Oczywiście nie wszystkie miejsca są patologiczne, co warto mieć na uwadze, bo adresów, które naprawdę pomagają, nie brakuje.

Joanna Krupa, która od lat zajmuje się tematem obrony zwierząt, też nie mogła pozostać obojętna. Gwiazda była przed laty twarzą "PETA" przeciw torturowaniu zwierząt futerkowych, prowadziła akcję "CH.W.D.P. - Chcę Wam Dać Psa", a w 2017 roku prowadziła w TVN program "Misja pies". Od lat wspiera osobiście schroniska - kieleckie Dyminy oraz warszawski Paluch. Teraz mówi ostro o aferze schroniskowej!

Joanna Krupa ostro! "Bydlaki i potwory, ohydni ludzie"

Joanna Krupa nie ukrywa, że to dla niej bolesny temat. Jako wielkiej miłośniczce zwierząt nie śniło się jej w najgorszych snach, to o czym teraz się głośno mówi o niektórych schroniskach.

- Ja jestem w szoku co się dzieje w Polsce. Myślałam, że takie rzeczy dzieją się tylko w krajach trzeciego świata czy w Stanach. A tu się okazuje, że są w Polsce bydlaki i potwory, ohydni ludzie. Nie wiedziałam, że coś takiego w schroniskach się dzieje. Otworzyło mi to oczy. Nie mam innych słów na takich ludzi jak skur****ny i diabły pier****ne. Mam nadzieję, że się znajdą za kratkami jak te psy i będą tak torturowani w więzieniu za kratkami jak pokrzywdzone biedne istoty, które torturowali

- mówi nam Joanna Krupa. Przy okazji zachęca do pomocy zwierzętom i podkreśla, by mimo wszystko się nie zniechęcać.

- Wszystkim, którzy pomagają zwierzętom, albo chcą dopiero dołączyć do pomocy, radziłabym, by przede wszystkim sprawdzić na początek schronisko, jak daje się jakieś datki, by wiedzieć, czy te pieniądze rzeczywiście idą na pieski czy kotki, a nie prywatnej kieszeni. Jeśli schronisko jest zamknięte i nie chce wpuszczać ludzi z zewnątrz i wolontariuszy, to wiadomo, że coś jest nie tak

- dodaje i zwraca uwagę, co teraz w mroźne dni będzie najlepszą pomocą.

Joanna Krupa apeluje o adopcje psów i kotów

Joanna Krupa przekonuje, że teraz dla zwierząt najważniejsze są adopcje - nawet jeśli nie na stałe, to chociaż tymczasowo - na okres największych mrozów.

- Obecnie najważniejsza jest adopcja, by wszystkie pieski i kotki miały ciepły dom. Jak nie można na zawsze, to chociaż na okres najgorszych mrozów na dom tymczasowy. To ogromnie pomoże. Ludzie mogą też ocieplać budy, przynosić ubranka, kocyki, słomę czy karmę, co jest realną pomocą. Woda musi być też zmieniana kilka razy dziennie, by nie była zamrożona, bo to teraz się dzieje nagminnie. Dobrze, by jedzenie, które teraz jedzą było ciepłe. I by pieski nie były mokre. Jak wrócą ze spaceru, by je wycierać, bo przecież jak są mokre od śniegu, to jeszcze bardziej im zimno. Poza tym jak ktoś widzi, że pies czy kot jest na ulicy czy pies przy budzie na łańcuchu, to trzeba się brać do akcji i to nagłaśniać

- podsumowała dla nas prowadząca "Top model".

