Joanna Krupa nie wytrzymała. Nie przebiera w słowach i ogłasza powrót do kraju

2026-01-20 10:54

Joanna Krupa ponownie zabrała głos w sprawie zwierząt. Tym razem odniosła się do głośnej sytuacji w schronisku w Bytomiu. Choć docenia ogromne zaangażowanie Polaków, nie ukrywa emocji i frustracji. Modelka przypomina, że pomoc jest potrzebna w całym kraju, bo zima wciąż daje się we znaki.

Joanna Krupa jest wielką miłośniczką zwierząt i od lat działa na ich rzecz. Jurorka "Top Model" często bierze udział w akcjach społecznych, nagłaśnia trudne sprawy i sama organizuje realną pomoc. Tym razem modelka postanowiła odnieść się do sprawy schroniska w Bytomiu, o której w ostatnich dniach mówi cała Polska.

Joanna Krupa opublikowała poruszający apel

W pomoc bytomskiej placówce zaangażowała się Doda, która pojechała na miejsce i rozmawiała z władzami miasta oraz dyrekcją schroniska. Ujawniono liczne nieprawidłowości i złe traktowanie zwierząt, co wywołało ogromne poruszenie.

Joanna Krupa podkreśla jednak, że choć rozumie emocje i skalę reakcji, nie można zapominać o innych schroniskach.

Jest taka fascynacja teraz, jeśli chodzi o schronisko w Bytomiu, że zapomnieliście o innych schroniskach, które potrzebują pomocy natychmiast. Dalej są mrozy. Przestańcie mówić tylko o jednym schronisku w całej Polsce. Są schroniska, które również potrzebują pomocy. (...) Wy się fascynujecie ta całą sytuacją w Bytomiu, ja rozumiem, ja bym zrobiła to samo, co oni robią dla tych zwierząt. (...) Ale ludzie skupmy się na schroniskach, które natychmiast potrzebują pomocy

– powiedziała Joanna Krupa na nagraniu.

Krupa nie ukrywa, że cała sytuacja bardzo ją poruszyła. Jest wściekła i załamana tym, że przez lata dochodziło do zaniedbań, a reakcja przyszła dopiero teraz. Jednocześnie wierzy, że nagłośnienie sprawy może być początkiem realnych zmian.

Ludzie i media rozumiem, dlaczego uwaga skupia się dziś na jednym schronisku. Naprawdę to rozumiem. Jestem wściekła. Jestem załamana. Jestem oburzona tym, że przez 10 lat pozwalano na takie rzeczy, i mam nadzieję, że to nagłośnienie w końcu przyniesie realne zmiany. Ale pamiętajmy o jednym: w całej Polsce nadal panują siarczyste mrozy i mnóstwo schronisk do mnie wysyła wiadomości z prośbą o pomoc.

Wciąż jest wiele schronisk, które nie mają odpowiednich bud dla psów. Pilnie potrzebne są domy tymczasowe. Potrzebne są ciepłe ubrania, ocieplane budy, koce, swetry, karma i wolontariusze. Najważniejsze jednak jest adoptowanie zwierząt żadne zwierzę nie powinno przebywać na zewnątrz w takich warunkach. I proszę: jeśli widzicie cierpiące zwierzę u sąsiada, na łańcuchu, gdziekolwiek reagujcie natychmiast. Zgłaszajcie to. Nie odwracajcie wzroku.

- czytamy w opisie posta na Instagramie.

Na koniec Joanna Krupa zapowiedziała, że już wkrótce przyleci do Polski, by osobiście zaangażować się w pomoc. Modelka nie potrafi patrzeć na cierpienie zwierząt z drugiego końca świata.

