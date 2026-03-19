Pamiętacie Marikę? Po latach pojawiła się na salonach i wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał

17 marca, w Światowy Dzień Recyklingu, w klubie Kalinowe Serce na warszawskim Żoliborzu znów zrobiło się modnie, głośno i bardzo towarzysko. "Moda na Recykling", organizowana w ramach projektu Europejskiej Platformy Recyklingu, już na stałe wpisała się w kalendarz stołecznych wydarzeń z udziałem gwiazd. Tym razem na miejscu pojawili się m.in. Krzysztof Skórzyński, Piotr Zelt, Ilona Felicjańska, Eliza Trybała i Trybson, Agnieszka Grzelak, Marta Tomczak, Mariusz Wawrzyńczyk i właśnie Marika. Ale choć nazwisk nie brakowało, to wokół niej szybko zrobiło się wyjątkowo dużo zainteresowania.

Marika wróciła i skradła show

W przypadku Mariki nie zadziałał wyłącznie sentyment. Owszem, wiele osób wciąż pamięta ją z czasów, gdy była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci na polskiej scenie – wyrazistą, bezkompromisową i totalnie po swojemu. Ale jej obecność na "Modzie na Recykling" nie miała w sobie nic z odcinania kuponów od dawnej popularności. Wręcz przeciwnie – wyglądała jak ktoś, kto nadal doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę, tylko nie robi tego w banalny sposób.

Artystka pojawiła się w outficie, który idealnie wpisał się w ideę wydarzenia. Jeansowy zestaw został wzbogacony o elementy z recyklingu – kolorowe skrawki materiału, metaliczne dodatki i detale, które nadawały całości mocno eksperymentalny charakter. To nie była stylizacja z kategorii "ładna i bezpieczna". To był look, który miał coś powiedzieć. Trochę o modzie, trochę o kreatywności, a trochę też o samej Marice, która przecież nigdy nie należała do grona gwiazd wybierających najprostszą drogę.

Zobacz też: Była gwiazda TVP nagle zniknęła. Po urodzeniu bliźniąt straciła głos. Trafiła do psychiatry. "Trauma za traumą"

Czas mija, a ona dalej wygląda jak 20 lat temu

Nie oszukujmy się – w takich sytuacjach widzowie i internauci zawsze zwracają uwagę nie tylko na strój, ale i na twarz. Zwłaszcza gdy chodzi o osobę, która przez lata była mniej obecna w telewizji i na portalach. I właśnie tu Marika zrobiła chyba największe wrażenie. Bo patrząc na jej najnowsze zdjęcia, naprawdę trudno nie wrócić myślami do czasów, gdy była częstą bohaterką muzycznych i lifestyle’owych mediów.

Oczywiście, nikt nie zatrzymał czasu dosłownie, ale w jej przypadku jest coś uderzającego – świeżość, naturalność i ten sam charakterystyczny błysk, który pamięta się sprzed lat. Nie ma tu efektu sztucznego "odmładzania na siłę". Jest raczej wrażenie, że artystka po prostu pozostała sobą i dobrze czuje się we własnej skórze. A to, zwłaszcza dziś, działa dużo mocniej niż najbardziej wymyślna metamorfoza.

Właśnie dlatego pomysł, by zestawić jej aktualne zdjęcia z archiwalnymi kadrami, wydaje się wyjątkowo trafiony. Przy Marice taki kontrast nie jest złośliwą grą, tylko raczej nostalgicznym mrugnięciem, dlatego zerknijcie do naszej galerii.

"Moda na Recykling" znów przyciągnęła znane twarze

Samo wydarzenie miało zresztą dużo więcej sensu niż kolejna okazja do pozowania na tle logotypów. Głównym celem "Mody na Recykling" było zwrócenie uwagi na rosnący problem nadprodukcji odpadów i pokazanie, że rzeczy z pozoru niepotrzebne mogą dostać drugie życie. Goście mogli zobaczyć, jak w praktyce powstają ubrania i dodatki z materiałów z recyklingu, a prezentowane projekty udowadniały, że odpowiedzialność środowiskowa wcale nie musi oznaczać rezygnacji ze stylu.

Na miejscu pojawiły się też inne znane twarze. Ilona Felicjańska postawiła na wyrazistą zieleń i pokazała, że dobrze dobrany kolor potrafi zrobić cały look. Joanna Kryńska wybrała klasyczny czarny garnitur, który bronił się prostotą i elegancją. Eliza Trybała z kolei poszła w jasny, beżowy zestaw z modowym pazurem. Było więc na czym zawiesić oko, ale to właśnie Marika dała najbardziej dosłowną odpowiedź na temat przewodni imprezy.

Jej stylizacja nie była tylko ozdobą wieczoru, ale częścią opowieści o tym, że moda może być kreatywna, odpowiedzialna i przy okazji naprawdę efektowna. I może właśnie dlatego tak dobrze wypadła na tle innych gości – nie wyglądała jak ktoś, kto wpadł tylko na chwilę, lecz jak osoba, która autentycznie weszła w klimat wydarzenia.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna wprowadziła wiosnę na salony. Przy tej stylizacji trudno było patrzeć gdzie indziej

Zniknęła z ekranów, ale nie z pamięci

W show-biznesie łatwo zniknąć z pierwszego planu. Trudniej wrócić tak, by ludzie naprawdę to zauważyli. Marice się to udało, bo jej obecność na "Modzie na Recykling" obudziła coś więcej niż zwykłe zainteresowanie stylizacją. Obudziła wspomnienie. A to w mediach działa wyjątkowo mocno.

Jest w tym też odrobina przewrotności. Bo kiedy ktoś przez lata nie bywa na każdej premierze, każdym bankiecie i każdej ściance, jego powrót ma znacznie większy ciężar. Nie ma przesytu, nie ma zmęczenia twarzą. Jest za to ciekawość – co u niej, jak dziś wygląda, czy nadal ma to "coś". W przypadku Mariki odpowiedź wydaje się prosta: ma.

Galeria: Marika dziś i 20 lat temu. Jak ona to robi? Wcale się nie zmienia

