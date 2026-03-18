Paulina Sykut-Jeżyna wprowadziła wiosnę na salony. Przy tej stylizacji trudno było patrzeć gdzie indziej

17 marca szklany pawilon hotelu zamienił się w lekką, wiosenną przestrzeń inspirowaną ogrodowym przyjęciem. Kwiatowe dekoracje, zieleń, jasne akcenty i miękkie światło stworzyły tło idealne do prezentacji kolekcji OCHNIK na sezon wiosna-lato 2026. W takim otoczeniu łatwo było popłynąć w stronę przesady, ale większość gwiazd postawiła raczej na wyważony efekt.

Paulina Sykut-Jeżyna nie potrzebowała fajerwerków

Na evencie nie brakowało mocnych nazwisk. Pojawiły się Julia Kuczyńska, Anna Markowska, Karolina Pisarek-Salla i Mikołaj Roznerski – każde z nich z własnym modowym pomysłem i inną energią. Były czernie, skóra, dopracowane fasony, a także stylizacje balansujące między klasyką a nowoczesnością. A jednak to Paulina Sykut-Jeżyna przykuwała wzrok w sposób szczególny.

Nie chodzi nawet o to, że była najbardziej ekstrawagancka – wręcz przeciwnie. Jej siłą okazał się balans. Paulina od lat porusza się po modowym świecie z wyczuciem, którego wiele bywalczyń ścianek mogłoby jej pozazdrościć. Nigdy nie wygląda, jakby za wszelką cenę chciała udowodnić, że zna trendy szybciej od wszystkich. Nie musi. Wystarczy, że pojawi się w dopracowanej, spokojnej stylizacji i od razu wiadomo, że ma nad tym pełną kontrolę.

I właśnie taki efekt dało się wyczuć także tym razem. Wiosenna atmosfera wydarzenia aż prosiła się o stylowy komentarz i Paulina dała go po swojemu. U niej wszystko wydaje się naturalne, a to w modzie bywa dziś towarem bardziej luksusowym niż najdroższa torebka.

OCHNIK zebrał gwiazdy, ale każda grała do nieco innej modowej melodii

Tegoroczny Press Day OCHNIK miał bardzo czytelny klimat – wiosna, świeżość, ogród, miękkość i nowy sezon zapisany w lekkiej, eleganckiej oprawie. Goście świetnie to wyczuli, choć każdy odczytał ten dress code na własnych zasadach. Julia Kuczyńska postawiła na ciemniejszy, bardziej miejski ton i pokazała, że nawet na tle kwiatowej ścianki można obronić bardziej surowy, nowoczesny look. Anna Markowska poszła w stronę mocnej formy i wyrazistej sylwetki, stawiając na stylizację bardziej dramatyczną niż dziewczęcą.

Karolina Pisarek-Salla, jak zwykle bardzo świadoma swojego efektu, zaprezentowała się w skórzanym total looku, który miał w sobie i pazur, i modową pewność siebie. Z kolei Mikołaj Roznerski dorzucił do tego zestawu męski akcent z nutą nonszalancji – skórzana kurtka i luźniejszy vibe zrobiły swoje. Każde z nich wpisało się w charakter wydarzenia, ale jednocześnie grało na trochę innych emocjach.

Wiosna 2026 zapowiada się kobieco, ale z charakterem

Samo wydarzenie było czytelnym sygnałem, w którą stronę marka chce patrzeć w nowym sezonie. Wiosna-lato 2026 w wydaniu OCHNIK nie zapowiada się jako opowieść o grzecznej, przewidywalnej elegancji. Raczej o kobiecości, która potrafi być miękka, ale nie bezbronna. W otoczeniu kwiatów i jasnych dekoracji bardzo wyraźnie wybrzmiewały też mocniejsze akcenty – skóra, struktura, ostrzejsze fasony, bardziej zdecydowane sylwetki.

To zresztą bardzo współczesne. Dziś wiosna w modzie coraz rzadziej oznacza wyłącznie pastele i bezpieczną słodycz. Coraz częściej chodzi o kontrast – o połączenie świeżości z siłą, romantycznego tła z wyrazistym detalem. I dokładnie taki miks dało się odczuć podczas Press Day OCHNIK. Było elegancko, ale bez nudy.

W tym wszystkim Paulina Sykut-Jeżyna okazała się idealną ambasadorką takiego nastroju. Jej obecność świetnie wpisała się w założenie wydarzenia – zamiast przesadnej manifestacji trendów pokazała klasę, spokój i modową dojrzałość. A to właśnie takie stylizacje najczęściej zostają z nami najdłużej. OCHNIK zgromadził w Pawilonie hotelu Raffles Europejski Warsaw redakcje, stylistów i twórców internetowych, ale trudno było nie zauważyć, że tego dnia wiosna miała twarz Pauliny Sykut-Jeżyny. I wyglądała dokładnie tak, jak powinna – świeżo, elegancko i z klasą, która nie potrzebuje żadnych dopisków.

