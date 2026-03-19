Kolejny kraj uderzy na Iran? Wyraźna deklaracja władz

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-19 10:23

Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie. Arabia Saudyjska zapowiada, że może odpowiedzieć militarnie na działania Iranu. To reakcja na atak rakietowy na Rijad. Część pocisków została zestrzelona, ale sytuacja jest poważna. Wojna została rozpoczęta 28 lutego od amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, przez atakujących przedstawiana jako wojna prewencyjna. Iran odpowiada, uderzając w amerykańskie i izraelskie cele wojskowe także na terenach takich państw, jak ZEA czy Arabia Saudyjska.

Izrael/ Wojsko: pierwszy skoordynowany atak Iranu i Hezbollahu; ok. 100 rakiet - atak miał miejsce w środę wieczorem

i

Arabia Saudyjska grozi Iranowi. „Możliwe działania militarne”

Arabia Saudyjska ostrzega Iran przed możliwą odpowiedzią militarną na jego ostrzały. Minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan powiedział wprost, że jego kraj zastrzega sobie takie prawo. To reakcja na środowy atak rakietowy na stolicę kraju, Rijad. Według saudyjskich władz w stronę miasta wystrzelono rakiety balistyczne. Część z nich została przechwycona przez obronę powietrzną. Do zestrzeleń dochodziło m.in. w rejonie hotelu, gdzie przebywali ministrowie spraw zagranicznych kilku krajów regionu. W Rijadzie odbywało się wtedy spotkanie dyplomatów z państw Bliskiego Wschodu. Na miejscu byli przedstawiciele m.in. Turcji, Kataru, Jordanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sytuacja była napięta, a eksplozje były słyszane w różnych częściach miasta. Saudyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że zestrzelono cztery rakiety. Część odłamków spadła w pobliżu rafinerii na południu miasta. Na razie nie ma informacji o dużych zniszczeniach, ale sam fakt ataku wywołał duże obawy.

Atak Iranu był odpowiedzią na wcześniejsze działania USA i Izraela. Ich siły uderzyły w ważny zakład gazowy w Iranie

Minister Farhan oskarżył Iran o celowe działanie przeciwko sąsiadom. Podkreślił, że takie kroki podważają jakiekolwiek zaufanie między krajami. Dodał też, że Arabia Saudyjska woli rozwiązania dyplomatyczne, ale nie wyklucza użycia siły. Atak Iranu był odpowiedzią na wcześniejsze działania USA i Izraela. Ich siły uderzyły w ważny zakład gazowy w Iranie, położony nad Zatoką Perską. To jedno z największych złóż gazu na świecie. Po tym wydarzeniu Teheran zapowiedział odwet. Rakiety zostały skierowane nie tylko w stronę Arabii Saudyjskiej, ale też innych krajów regionu, takich jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska już wcześniej była celem ataków, ale tym razem sytuacja była inna. Wielu mieszkańców Rijadu po raz pierwszy usłyszało eksplozje lub otrzymało ostrzeżenia na telefon. Jeszcze niedawno relacje między Arabią Saudyjską a Iranem zaczęły się poprawiać. W 2023 roku wznowiono stosunki dyplomatyczne. Teraz jednak napięcie znów rośnie. Na razie nie wiadomo, czy dojdzie do kolejnych ataków. Sytuacja w regionie jest bardzo napięta. 

SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY
