Olga Frycz ledwo co urodziła, a już przekazała kolejne radosne wieści. Z Kosińskim planują wielkie zmiany w życiu

Olga Frycz i Albert Kosiński powitali na świecie synka Jana, a aktorka zaskakuje kolejnymi zmianami w życiu.

Jan jest trzecim dzieckiem Olgi Frycz, która ma już dwie córki z poprzednich związków.

Para, mimo niedawnego porodu, rozpoczęła wyburzanie domu, by zbudować swój nowy, wspólny.

Sprawdź, jak Olga Frycz radzi sobie z macierzyństwem i budową domu jednocześnie!

Olga Frycz urodziła synka. To nie koniec rewolucji w jej życiu

Olga Frycz i Albert Kosiński 6 lutego 2026 roku powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Na świat przyszedł wyczekany synek, Jan.

Nasze serca są pełne. Jasiu 6.02.2026

- mogliśmy wówczas przeczytać w opisie kadru ze szpitala.

Wybór imienia dla syna Frycz i Kosińskiego wydaje się być nieprzypadkowy. W końcu takie samo nosi tata aktorki. Mowa oczywiście o Janie Fryczu. Olga jest już doświadczoną mamą. Aktorka wychowuje dwie córki z poprzednich związków: Helenę, której tatą jest Grzegorz Sobieszek, oraz Zofię, która jest owocem związku Olgi z Łukaszem Nowakiem. Jednak narodziny syna to nie jedyna rewolucja w życiu Olgi i Alberta. Choć od urodzenia dziecka minęło zaledwie kilka dni, to aktorka zaskakuje swoich fanów kolejnymi wieściami. Okazuje się, że para przygotowuje się do budowy wspólnego domu.

Frycz pokazała zdjęcie z placu budowy

W piątkowy poranek w "halo tu Polsat" gościł Albert Kosiński. Tancerz w rozmowie z prowadzącymi zdradził, jak jego narzeczona czuje się po porodzie.

Już sobie tam rozkładała rzeczy w pokoju, bo musi mieć porządek, wszystko poukładane, więc jest w super formie. To moja bohaterka

- przyznał Albert.

Na potwierdzenie słów tancerza pojawiło się zaskakujące zdjęcie na profilu aktorki. Olga na InstaStories wrzuciła kadr, który przedstawia kolejne zmiany w życiu znanej pary. Na udostępnionym w mediach społecznościowych zdjęciu widać wyburzone ściany i generalny remont.

A w tak zwanym międzyczasie... Zaczęliśmy wyburzanie domu, żeby postawić nasz nowy domek

- napisała, pokazując wyburzone ściany w pomieszczeniu. Wiele wskazuje na to, że Olga Frycz i Albert Kosiński za jakiś czas planują przeprowadzkę do wspólnego domu. Jednak patrząc na kadr zamieszczony przez aktorkę nie da się ukryć, że przed parą jeszcze sporo pracy.

i Autor: Olga Frycz/ Instagram Remont u Olgi Frycz