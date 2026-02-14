Małgorzata Socha niedawno straciła pracę w Polsacie. Teraz przeszła do konkurencji

Małgorzata Socha, znana z ról w "BrzydUli" i "Przyjaciółkach", dołącza do obsady serialu TVP.

Aktorka po 13 latach pożegnała się z serialem "Przyjaciółki", co było dla niej ważnym etapem w życiu.

W nowym serialu "Zaraz wracam" Socha zagra Karolinę, której wątek będzie się przeplatał z postacią graną przez Mikołaja Krawczyka.

Dowiedz się, jak Małgorzata Socha "namiesza" w nowym serialu TVP i co to oznacza dla jej postaci!

Małgorzata Socha zagra w serialu TVP

Małgorzata Socha to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych i cenionych przez widzów polskich aktorek. Polacy pokochali ją za role, które chyba każdemu zapadły w pamięć. Jedną z nich był genialny komediowy popis w roli Violetty Kubasińskiej w „BrzydUli”. Również postać Ingi w serialu „Przyjaciółki” wywoływała w widzach wiele pozytywnych emocji. Z tą ostatnia Socha była "związana" aż przez 13 lat. W tym czasie powstało aż 26 sezonów i ponad 300 odcinków serialu "Przyjaciółki". Przez lata fani z zapartym tchem śledzili perypetie czterech przyjaciółek: Anki, Zuzy, Patrycji oraz granej przez Małgorzatę Sochę, Ingi. Kiedy pod koniec 2025 roku stacja Polsat ogłosiła, że kończy produkcję serialu zaskoczeni byli zarówno widzowie, jak i aktorzy w nim występujący.

To był projekt, który ja przede wszystkim traktowałam jako swój drugi dom. 13 lat. Wydarzyły się w tym czasie tak naprawdę najważniejsze rzeczy w moim życiu. (...) 'Przyjaciółki' dały mi stabilizację finansową

- mówiła wtedy aktorka w wywiadzie dla Pomponika.

Jak się okazuje, plany zawodowe Małgorzaty Sochy po zakończeniu "Przyjaciółek" wcale nie utkwiły w martwym punkcie. Już wkrótce widzowie będą mogli oglądać ją w popularnym serialu TVP "Zaraz wracam".

Nowa rola Sochy. Zagra u boku Krawczyka

Aktorka dołączyła do obsady serialu „Zaraz wracam”, emitowanego na antenie TVP1. Serial jest emitowany na antenie od jesieni zeszłego roku. Jak informuje Fakt Małgorzata Socha zagra w nim Karolinę, której wątek splata się ponoć z losem Janusza granego przez Mikołaja Krawczyka.

Małgosia nie ukrywa, że jest bardzo podekscytowana nowymi zobowiązaniami zawodowymi, zwłaszcza że będzie to jej pierwszy serial po tym, jak Polsat (...) zakończył produkcję 'Przyjaciółek'. Wierni fani Gosi powinni być zadowoleni, że niedługo zobaczą ją w nowej roli

- przekazało mediom anonimowe źródło. Informację o roli w "Zaraz wracam" potwierdziła sama Socha. 13 lutego na oficjalnym instagramowym profilu Telewizji Polskiej Małgosia sama poinformowała, że wiosną dołączy do obsady serialu, w którym "nieźle namiesza", zwłaszcza w relacji z panią burmistrz.

