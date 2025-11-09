Rano Olga Frycz mówiła o planach ślubnych. Teraz Kosiński zaskoczył widzów! Czy to obrączka?!

Olga Frycz i Albert Kosiński opowiedzieli o oczekiwaniu na narodziny syna i planach na przyszłość.

Para, która poznała się na treningach tanecznych, planuje ślub i wyznała, że nie jest to temat tabu.

Jednak wieczorem, podczas występu w "Tańcu z Gwiazdami", Albert Kosiński zaskoczył widzów, prezentując coś, co wyglądało na obrączkę.

Czyżby para wzięła już ślub? Zobacz zdjęcie i oceń sam!

Olga Frycz i Albert Kosiński o planach na przyszłość

W niedzielę (9 listopada) Olga Frycz i Albert Kosiński byli jednymi z gości w programie "Pytanie na śniadanie". Zakochani opowiedzieli między innymi o przygotowaniach do narodzin syna.

Spodziewamy się naszego synka, Jasia, który w lutym przyjdzie na świat, więc zostały jeszcze trzy miesiące. Dla niektórych to dużo, dla mnie nie, odliczam dni - 105 zostało. A ponieważ będę miała cesarskie cięcie, więc, zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, termin mamy na luty, także 105 dni. Żeby tylko dotrwać

- przyznała aktorka. Para ma również wybrane imię dla swojego nienarodzonego jeszcze synka. Otóż ustalili, że gdyby była to dziewczynka, nazywałaby się Maria, po mamie Alberta, a w przypadku, gdyby był to chłopiec, dostałby imię Jan, po ojcu Olgi.

Jednak to nie wszystko. Olga Frycz i Albert Kosiński zdradzili, że na poważnie myślą o ślubie.

Ja to najchętniej poszłabym już do urzędu i wzięła ślub, ale chciałabym troszkę schudnąć. Po prostu chciałabym się czuć taka jak sprzed ciąży, więc poczekamy, ale to nie jest u nas żaden temat tabu. Ten ślub pewnie i tak będzie

- mówiła jeszcze rano w śniadaniówce. Przypomnijmy, że Olga Frycz i Albert Kosiński poznali się w 2024 roku podczas tanecznych treningów. Ich związek szybko się rozwijał i już na początku 2025 roku para się zaręczyła.

Albert Kosiński zaskoczył widzów "Tańca z gwiazdami". Czy to obrączka?!

Po porannym wywiadzie w "Pytaniu na śniadanie" nadszedł czas na wieczorne występy w programie "Taniec z gwiazdami". Co prawda Albert Kosiński, po rezygnacji jego partnerki tanecznej, Mai Bohosiewicz, nie walczy już o wygraną w show, to i tak pojawił się w niedzielnym programie. Co więcej - szybko przykuł uwagę widzów, gdyż na jednym z nagrań można dostrzec na serdecznym palcu tancerza pierścionek, który do złudzenia przypomina obrączkę!

Zobacz zdjęcie poniżej tekstu.

i Autor: Taniec z gwiazdami/ Instagram Taniec z gwiazdami