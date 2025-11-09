Rano Olga Frycz mówiła o planach ślubnych. Teraz Kosiński zaskoczył widzów! Czy to obrączka?!

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-09 22:19

W niedzielny poranek Olga Frycz i Albert Kosiński pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Para wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko i w związku z tym aktorka wyznała, że na razie woli poczekać ze ślubem. Aż tu nagle wieczorem Kosiński wprawił widzów "Tańca z gwiazdami" w osłupienie. Uwagę przykuł jego palec, na którym widoczny był pierścionek do złudzenia przypominający obrączkę.

Olga Frycz odkłada ślub! Zaskakująca decyzja aktorki

i

Autor: AKPA
  • Olga Frycz i Albert Kosiński opowiedzieli o oczekiwaniu na narodziny syna i planach na przyszłość.
  • Para, która poznała się na treningach tanecznych, planuje ślub i wyznała, że nie jest to temat tabu.
  • Jednak wieczorem, podczas występu w "Tańcu z Gwiazdami", Albert Kosiński zaskoczył widzów, prezentując coś, co wyglądało na obrączkę.
  • Czyżby para wzięła już ślub? Zobacz zdjęcie i oceń sam!

Olga Frycz i Albert Kosiński o planach na przyszłość

W niedzielę (9 listopada) Olga Frycz i Albert Kosiński byli jednymi z gości w programie "Pytanie na śniadanie". Zakochani opowiedzieli między innymi o przygotowaniach do narodzin syna.

Spodziewamy się naszego synka, Jasia, który w lutym przyjdzie na świat, więc zostały jeszcze trzy miesiące. Dla niektórych to dużo, dla mnie nie, odliczam dni - 105 zostało. A ponieważ będę miała cesarskie cięcie, więc, zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, termin mamy na luty, także 105 dni. Żeby tylko dotrwać

- przyznała aktorka. Para ma również wybrane imię dla swojego nienarodzonego jeszcze synka. Otóż ustalili, że gdyby była to dziewczynka, nazywałaby się Maria, po mamie Alberta, a w przypadku, gdyby był to chłopiec, dostałby imię Jan, po ojcu Olgi.

Jednak to nie wszystko. Olga Frycz i Albert Kosiński zdradzili, że na poważnie myślą o ślubie

Ja to najchętniej poszłabym już do urzędu i wzięła ślub, ale chciałabym troszkę schudnąć. Po prostu chciałabym się czuć taka jak sprzed ciąży, więc poczekamy, ale to nie jest u nas żaden temat tabu. Ten ślub pewnie i tak będzie

 - mówiła jeszcze rano w śniadaniówce. Przypomnijmy, że Olga Frycz i Albert Kosiński poznali się w 2024 roku podczas tanecznych treningów. Ich związek szybko się rozwijał i już na początku 2025 roku para się zaręczyła. 

Albert Kosiński zaskoczył widzów "Tańca z gwiazdami". Czy to obrączka?!

Po porannym wywiadzie w "Pytaniu na śniadanie" nadszedł czas na wieczorne występy w programie "Taniec z gwiazdami". Co prawda Albert Kosiński, po rezygnacji jego partnerki tanecznej, Mai Bohosiewicz, nie walczy już o wygraną w show, to i tak pojawił się w niedzielnym programie. Co więcej - szybko przykuł uwagę widzów, gdyż na jednym z nagrań można dostrzec na serdecznym palcu tancerza pierścionek, który do złudzenia przypomina obrączkę!

Zobacz zdjęcie poniżej tekstu.

Polecany artykuł:

"Taniec z Gwiazdami": Po odejściu Mai Bohosiewicz Albert Kosiński i Olga Frycz …
Taniec z gwiazdami

i

Autor: Taniec z gwiazdami/ Instagram Taniec z gwiazdami
Super Express Google News
Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko
87 zdjęć
Anna Mucha wspomina taniec z Rafałem Maserakiem. Na parkiecie był wtedy ogień!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLGA FRYCZ
Albert Kosiński
TANIEC Z GWIAZDAMI