Wylej popularny napój na plamy na kostce brukowej i spłucz wodą, a znikną bez szorowania. Chodnik będzie wyglądać jak nowy. Czyszczenie kostki brukowej domowym sposobem

Nauczycielka przyrody mówiła, by mieszać to w konewce i podlewać rododendrony. Dzięki tej odżywce Twój rododendron pokryje się kwiatami niczym paszport podróżnika stemplami. Odżywka do rododendronów

Do konewki wrzucam to i podlewam skrzydłokwiat. Już po 2 tygodniach roślina wypuszcza nowe pąki, a liście stają grubsze. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Chemiczka z liceum pokazała, jakim płynem zastąpić ocet do prania ręczników. Polacy nie wiedzą, że to działa bardzo podobnie, a nie uszkadza pralki. Alternatywa dla octu podczas prania ręczników

Wylej popularny napój na plamy na kostce brukowej i spłucz wodą, a znikną bez szorowania

Z biegiem czasu, na kostce pojawiają się zabrudzenia, trudne do usunięcia plamy z oleju, mchy i chwasty, które psują jej wygląd. To dlatego regularne czyszczenie kostki brukowej jest tak ważnym zadaniem czekającym na każdego właściciela podwórka. Najczęściej wykonujemy je wiosną, aby przygotować przestrzeń wokół domu na ciepłe dni, które spędzamy właśnie na świeżym powietrzu. Wtedy usuwamy z niej mech, chwasty oraz wszelkie plamy i zabrudzenia, które powstały przez jesień i zimę. Potem warto regularnie czyścić swoją kostkę brukową, aby wyglądała estetycznie. Jeżeli na chodniku pojawią się trudne do usunięcia plamy np. te z oleju, rdzy, lub inne intensywne zabrudzenia warto od razu przystąpić do ich usuwania, aby brud się nie utrwalił. A jak pozbyć się plam i wyczyścić kostkę brukową? Tu warto skorzystać z domowych sposobów na czyszczenie kostki brukowej, które rozprawią się z plamami i przywrócą jej dawny wygląd. W usuwaniu plam z kostki będzie pomocny popularny napój gazowany. Wylej go na zabrudzenia i spłucz wodą, a znikną bez szorowania.

Domowy sposób na usuwanie plam z kostki brukowej

Jeśli na kostce brukowej przed Twoim domem widoczne są plamy na przykład z rdzy to z łatwością usuniesz je za pomocą coli. Ten popularny napój zawiera bowiem kwas fosforowy, który rozpuszcza rdzę i inne zabrudzenia, które mogą uwidaczniać sie na chodniku. Jak usuwać plamy na kostce za pomocą coli? Polej plamy na kostce colą. Możesz użyć do tego butelki, konewki lub spryskiwacza. Odczekaj około 60 minut. W przypadku uporczywych zabrudzeń możesz wydłużyć ten czas. Po tym czasie delikatnie przetrzyj szczotką brudne miejsce i dokładnie spłucz kostkę wodą, aby usunąć resztki coli i rozpuszczonego brudu.

Czyszczenie kostki brukowej domowymi sposobami

Domowe sposoby na czyszczenie kostki wspaniale rozprawią się nie tylko z plamami, błotem, ale też pomogą pozbyć się wyrastających ze spoin chwastów. Jednym z nich jest płyn z sodą oczyszczoną. Do przygotowania domowego płynu do czyszczenia kostki brukowej potrzebujesz 1 opakowania sody oczyszczonej, 4 litrów wody i 2 łyżek płynu do mycia naczyń. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie starannie spryskuj kostkę i przecieraj ją szczotką. Po 15 minutach spłucz wodą i gotowe. Soda oczyszczona znana jest ze swoich właściwości rozpuszczających trudne zabrudzenia. Sprawdzi się zwłaszcza w przypadku tzw. trudnych plam z oleju lub smaru.