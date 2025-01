Kiedy tylko minie ta data w kalendarzu kruszę 1 kostkę i zalewam 10 l wody. Podlewam tym hortensje, a one mi dziękują. Latem rośnie kwiat na kwiecie. Nawóz do hortensji

Jednym z popularnych sposobów czyszczenia piekarnika jest użycie soku z cytryny. To naturalny środek czyszczący, który nie tylko usuwa tłuszcz, ale także pozostawia przyjemny, świeży zapach. Kwas zawarty w soku z cytryny działa jako naturalny odtłuszczacz i środek dezynfekujący. Jeśli chcesz wypróbować ten sposób, wyciśnij sok z dwóch cytryn do miseczki. Następnie wlej go do żaroodpornego naczynia i umieść je w piekarniku. Nastaw urządzanie na 120 stopni Celsjusza i pozostaw na 30 minut. Po wyłączeniu piekarnika pozostaw go do ostygnięcia, a następnie za pomocą wilgotnej ściereczki wytrzyj wnętrze piekarnika. Para z soku cytrynowego pomoże rozpuścić tłuszcz i zabrudzenia. Jednak jeśli zmagasz się z bardziej uporczywymi zabrudzeniami, wykorzystaj sposób z folią aluminiową i tabletką do zmywarki.

Zalej wrzątkiem, przetrzyj i wysusz, a piekarnik będzie lśnił czystością. Sprawdź, jak w prosty sposób wyczyścić piekarnik. Spalenizna i tłuszcz znikną w mig

Żeby wyczyścić piekarni ze starego brudu i przypaleń wykorzystaj tabletkę do czyszczenia zmywarki oraz folię aluminiową. Na początek jednak wyjmij wszystkie rzeczy z piekarnika, następnie wymieć okruchy (jeśli jakieś są). Następnie połóż na blaszce tabletkę do czyszczenia zmywarki i zalej ją wrzątkiem. W międzyczasie spryskaj lekko wodą piekarnik w środku. Gdy tabletka się rozpuści, namocz w płynie gąbkę i wyszoruj piekarnik łącznie z szybą. Dzięki temu krokowi uda się usunąć pierwszą warstwę brudu. Gąbka zmieni kolor na czarny. Wypłucz ją i przetrzyj zabrudzone powierzchnie, aby usunąć wszelkie pozostałości. Jeśli to nie wystarczy, nałóż miksturę z rozpuszczoną tabletką na zabrudzone miejsca i rozłóż na nich folię aluminiową. Pozostaw na 10 minut. Dzięki aluminium warstwowe zabrudzenia zmiękną i znacznie łatwiej będzie je usunąć. Zgnieć folię i użyj jej do zeskrobania wszelkich pozostałości. Następnie jeszcze raz umyj piekarni czystą wodą.

Czyszczenie piekarnika sodą i octem

Jeśli masz trochę więcej czasu, możesz wykorzystać inny skuteczny domowy sposób na czyszczenie piekarnika. Potrzebujesz tylko sody oczyszczonej, wody, octu, wilgotnej ściereczki do naczyń, gumowych rękawiczek i butelki ze spryskiwaczem. Dobrą alternatywą dla sody oczyszczonej może być też amoniak. W małej misce wymieszaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami wody, aż uzyskasz konsystencję pasty. Rozsmaruj pastę wewnątrz piekarnika. Jeśli piekarnik jest szczególnie zabrudzony, użyj do tego gumowych rękawiczek. Jeśli pasta zmieni kolor na brązowawy, jest to normalne. Pamiętaj, aby przykryć każdą część piekarnika w przeszłości – łącznie ze szklanymi drzwiami. Pozostaw roztwór sody oczyszczonej w piekarniku na 12 godzin (lub na noc). Po tym czasie weź wilgotną ściereczkę do naczyń i wytrzyj wnętrze tak dokładnie, jak to możliwe. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.

