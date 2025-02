i Autor: Shutterstock

Porządki w kuchni

Wystarczy 1 składnik i 20 minut, a palniki będą perfekcyjnie czyste. Rozpuści brud i tłuszcz. Czyszczenie palników gazowych

Palniki z kuchenki gazowej bardzo szybko ulegają zabrudzeniom. Dlatego, jeśli chcesz utrzymać swoje urządzenie w perfekcyjnej czystości, to dbaj o to, aby regularnie czyścić palniki gazowe. Jak to zrobić? Tak naprawdę wystarczy jeden składnik i 20 minut, a kuchenka będzie wyglądać jak nowa. Domowy sposób rozpuści tłuszcz i przypalony brud zalegający na palnikach gazowych od dawna.