Wrzucam palniki do miski z gorącą wodą, a wyżera z nich cały brud. Są czyste bez szorowania. Czyszczenie palników z kuchenki

Wrzucam palniki do miski z gorącą wodą, a wyżera z nich cały brud

Palniki, podobnie jak całą kuchenkę warto regularnie myć, aby utrzymać je w idealnej czystości. Czasami wystarczy chwila naszej nieuwagi, aby podgrzewana przez nas potrawa wylała się wprost na kuchenkę, zalewając palniki. Niestety z racji, że są one gorące, jedzenie szybko do nich przywiera. Z czasem palniki kuchenki stają się oblepione przypalonym tłuszczem i brudem, które ciężko usunąć samą gąbką i płynem. Wówczas warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie palników kuchenki gazowej, dzięki któremu szybko odzyskają one swój dawny wygląd. Potrzebujesz niedużej miski, gorącej wody i jednej tabletki do zmywarki. Rozpuść kapsułkę w wodzie, wrzuć do tej mieszanki palniki na 30 minut. Po tym czasie gąbką delikatnie przetrzyj ich powierzchnię, a brud zejdzie bez szorowania.

Domowy sposób na wyczyszczenie palników z kuchenki

Do wyczyszczenia brudnych palników warto zastosować też ocet, który pod wpływem wyższej temperatury rozpuszcza tłuszcz i zaschnięty brud, dzięki czemu palniki są perfekcyjnie czyste i to bez silnej chemii czy pracochłonnego szorowania. Wystarczy wlać 1 litr octu do 2 litrów gorącej wody i namoczyć w tym roztworze brudnie palniki. Po 20 minutach delikatnie szorujemy ich powierzchnię, aby usunąć resztki zabrudzeń i gotowe. Palniki kuchenki gazowej będą jak nowe.

Czyszczenie kuchenki gazowej krok po kroku

Czyszczenie kuchenki gazowej należy rozpocząć od zdjęcia z niej rusztu oraz palników. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Sposób ten sprawdzi się również podczas czyszczenia płyty indukcyjnej. Do umycia rusztu kuchenki wykorzystaj: ocet, sodę oczyszczoną i wodę. Taka mieszanka domyje każdy brud.

