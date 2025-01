Zwiń papier w kulkę i przetrzyj kabinę prysznicową, a osad z kamienia zniknie w kilka sekund. Szyba będzie lśnić bez zacieków. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Zwiń papier w kulkę i przetrzyj kabinę prysznicową, a osad z kamienia zniknie w kilka sekund

Kabina prysznicowa jest jednym z tych miejsc w domu, które brudzi się najszybciej. Podczas kąpieli na szybach osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Czyszczenie kabiny prysznicowej to czynność, którą powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w tygodniu. Bywa, że w przypadku twardej wody, na prysznicu szybko pojawia się kamień, który potem ciężko usunąć. Wówczas jedynym ratunkiem jest zastosowanie silnych detergentów chemicznych, aby wyczyścić prysznic z kamienia. Jednak jeśli nie jesteś zwolenniczką chemii, to wypróbuj ten domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej z zacieków i osadu. Potrzebujesz jedynie papieru do pieczenia. Zwiń go w kulkę, zamocz w wodzie i okrężnymi ruchami przecieraj kabinę prysznicową. Osad z kamienia i mydła zniknie w dosłownie kilka sekund.

Czyszczenie kabiny prysznicowej z zacieków. Domowe płyny

Do czyszczenia kabiny prysznicowej z kamienia wykorzystaj ocet i płyn do mycia naczyń. Cały sekret polega na tym, że ocet doskonale rozprawi się z kamieniem i zaciekami z wody, natomiast płyn do mycia naczyń pomoże doczyścić osad z mydła. Do pustej butelki ze spryskiwaczem wlej około 100 ml płynu do mycia naczyń. W garnku podgrzej szklankę octu, tak, by była ciepła. Wlej go do butelki z płynem i wymieszaj. Taką mieszanką spryskuj kabinę prysznicową i wetrzyj ją gąbką. Pozostaw ją na około 30 minut i spłucz zimną wodą. Ten trik pozwoli ci wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia i osadu z mydła. Innym domowym sposobem na czyszczenie kabiny jest ten z wykorzystaniem tabletki do zmywarki. Nie tylko dokładnie wyczyści wapienny nalot i zacieki z mydła, ale także sprawi, że powierzchnia kabiny będzie lśnić przez wiele dni. Do miski z ciepłą wodą wrzuć jedną kapsułkę i zamieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Następnie umyj powstałym płynem całą kabinę i spłucz letnią wodą.

Autor: