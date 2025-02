Rozsyp na desce i pocieraj żelazkiem, a spalenizna odejdzie w całości. Sprzęt będzie jak nowy. Czyszczenie przypalonego żelazka

Rozsyp na desce i pocieraj żelazkiem, a spalenizna odejdzie w całości

Czyszczenie przypalonego żelazka to spore wyzwanie. A tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tej przykrej sytuacji. Bywa, że podczas prasowanie nie dostosujemy odpowiednio temperatury do materiału, z jakiego wykonane jest ubranie i wówczas naprawdę łatwo, by tkanina przywarła do rozgrzanej powierzchni żelazka. Wówczas jednym z najgorszych pomysłów jest szorowanie powierzchni gąbką. Nie tylko nie usunie ona zabrudzenia, ale może zarysować stopę żelazka i wtedy będzie ono nadawało się wyłącznie na śmietnik. Na szczęście istnieje kilka skutecznych sposobów na wyczyszczenie przypalonego żelazka. Jeden z nich nadaje się do każdego rodzaju żelazka i nie uszkodzi jego stopy. Przygotuj kawałek folii aluminiowej i ją pognij. Następnie rozłóż folię na desce do prasowania, rozsyp trochę soli kuchennej. Prasuj ją średnio nagrzanym, ale odłączonym od sieci żelazkiem. Po chwili spalenizna zacznie znikać. Ten sposób czyszczenia jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów żelazek.

Czym wyczyścić przypalone żelazko?

Oprócz wyżej opisanego sposobu na wyczyszczenie żelazka solą i folią aluminiową, można również zastosować inne domowe sposoby, które są równie skuteczne. Najpierw poczekaj, aż żelazko całkowicie wystygnie. W tym czasie możesz przygotować pastę czyszczącą do przypalonego żelazka. Wymieszaj 2 łyżki sody oczyszczonej z 1 łyżką wody, tak aby powstała gęsta pasta sodowa. Nałóż ją na przypalone miejsca i pozostaw na 15 minut. Po tym czasie delikatnie przecieraj wilgotną ściereczką z mikrofibry, aż spalenizna zacznie odchodzić. Przypalone żelazko uratuje także wosk ze świecy. Lekko nagrzaną taflę pocieraj świecą tak, by na stopie został wosk. Następnie wosk usuń miękką ściereczką. Rozgrzej żelazko i prasuj nim gazetę z szarego papieru. Szybko zauważysz, że wosk wraz z brudem zostaną na powierzchni papieru, a stopa żelazka będzie czysta jak nowa.

