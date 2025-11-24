Wymieszaj i wetrzyj w brudny piekarnik. Spalenizna i brud się rozpuszczą, a piekarnik będzie jak nowy. Skuteczne czyszczenie piekarnika

2025-11-24 10:38

Zbliża się okres świąteczny, podczas którego piekarnik może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem. Zanim jednak wstawisz do niego najsmaczniejsze potrawy zadbaj o czystość piekarnika. Zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia mogą wpływać na smak i jakość przygotowywanej żywności. Jak zatem skutecznie wyczyścić piekarnik? Ten domowy sposób w 15 minut rozpuszcza tłuszcz pozostawiając piekarnik idealny czystym.

Czyszczenie piekarnika, zdjęcie poglądowe

Autor: Shutterstock
  • Zaschnięty tłuszcz w piekarniku to nie tylko problem estetyczny, ale i higieniczny – wpływa na smak potraw i żywotność urządzenia.
  • Zanim przystąpisz do czyszczenia, zdemontuj wszystkie ruchome elementy i namocz je w roztworze wody z octem.
  • Odkryj bezpieczny i skuteczny domowy sposób na usunięcie nawet najtrudniejszych zabrudzeń z piekarnika!

Jak wyczyścić przypalony piekarnik?

Czystość piekarnika to nie tylko kwestia porządku czy estetyki. Zaschnięte, stare jedzenie i tłuszcz mogą wpływać na jakość przygotowywanych potraw. Dodatkowo brudny i obklejony piekarnik może się szybciej niszczyć i w efekcie zepsuć. 

Usuwanie starych, zaschniętych plan w tłuszczu nie jest łatwe. Tego rodzaju zabrudzenia należą do jednym z najtrudniejszych i klasyczne płyny do mycia nie dają sobie z nimi rady. Nawet mocno szorowanie nie usuwa zaschniętego tłuszczu, a stosowanie narzędzi o ostrych krawędziach i zeskrobywanie zabrudzeń może uszkodzić powierzchnię piekarnika. 

Do czyszczenia piekarnik  warto się odpowiednio przygotować. W pierwszym etapie należy wyjąć i rozmontować wszystkie elementy ruchome. Blachę, kartkę oraz ruszt należy umyć osobno. Najlepiej elementy te namoczyć w roztworze wody i octy. Już po 30 minutach tłuszcz zacznie się odklejać. Wystarczy wtedy delikatnie przemyć wszystko pod bieżącą wodą. W niektórych modelach piekarników można także zdemontować drzwi i szyby. To zdecydowanie ułatwi Ci dokładne wyczyszczenie wszystkich zakamarków. 

Jakie detergentów używać do czyszczenia piekarnika? Coraz więcej osób decyduje się na domowe sposoby. Chemiczne i żrące środki wymagają dokładnego spłukania wodą. Jeżeli tego się nie zrobi, to istnieje ryzyko, że dostaną się one do przygotowywanej żywności, co może stanowić ryzyka dla naszego zdrowia. W przypadku brudnego piekarnika świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Rewelacyjnie rozpuszczają one tłuszcz i są bezpieczne dla żywności. 

Wymieszaj z wodą i wetrzyj w piekarnik. Rozpuszcza zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia

Podczas czyszczenia przedmiotów i urządzeń mających kontakt z żywnością najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Świetnie usuwa ona różnego rodzaju zabrudzenia, a jest przy tym całkowicie bezpieczna. Wystarczy, że w misce wymieszasz ciepłą wodę z sodą oczyszczoną w proporcjach 1:1 i wetrzesz w zabrudzenia w piekarniku. Całość należy zostawić na około 15-30 minut. Po tym czasie soda oczyszczona zacznie działać i rozpuszczać zaschnięty tłuszcz. Następnie należy przemyć wszystko wodą i gotowe. Tak czyszczony piekarnik znów będzie jak nowy. 

