Pani z Castoramy kazała mi wymieszać ocet z tym i przetrzeć piekarnik. Koniec z piekarnikiem wstydu. Koreańska mieszanka, która doczyści zaschnięte i przypalone zabrudzenia. Czyszcznie piekarnika za grosze

Wymieszaj ocet z tym składnikiem. Skuteczny sposób na czyszczenie piekarnika

Piekarnik wstydu - tak często można nazwać brudny, pełen spalenizny piekarnik w wielu domach. Czyszczenie piekarnika jest wyjątkowo uciążliwe. Nawet długotrwałe szorowanie na niewiele się zdaje. Warto wiedzieć, że większość zabrudzeń osiadających we wnętrzu piekarnika powstaje przy wysokich temperaturach. Przypalone resztki jedzenia, osadzający się tłuszcz oraz inne rodzaje zabrudzeń po wystygnięciu tworzą twardą skorupę, której nie da się po prostu zetrzeć. Sięganie po skrobaczki i noże może skończyć się porysowaniem powłoki piekarnika. W takiej sytuacji najczęściej zaleca się sięganie po kwasowe formuły, które skutecznie rozpuszczają spaleniznę. Najbardziej znanym sposobem na czyszczenie piekarnika jest ocet. Jego kwasową formuła delikatnie rozpuszcza zabrudzenia i sprawia, że łatwiej jest je mechanicznie usunąć. Ocet dodatkowo niweluje brzydkie zapachy i bakterie, które mogą bytować na brudnych powierzchniach. Ocet do czyszczenia piekarnika to świetna opcja w przypadku niewielkich zabrudzeń. Gdy mamy do wyczyszczenia sporą warstwę spalenizny sam ocet może okazać się niewystarczający.

Pani z Castoramy pokazała mi genialną mieszankę, które usuwa spaleniznę. Możesz ją wykorzystać zarówno do czyszczenia piekarnika, jak i do przypalonych naczyń, a nawet do mycia czajnika elektrycznego. Chodzi i połączenie octu oraz fusów z kawy. Taka mieszanka nie tylko rewelacyjnie usuwa trudne zabrudzenia, ale także pozostawia czyszczoną powierzchnie idealne lśniącą. Jak przygotować mieszankę octu i kawy do sprzątania? Wlej 1 szklankę octu i wsyp kilka łyżek fusów po kawie. Całość zostaw na około 12 godzin, aby wszystko dokładnie się połączyło że sobą. Następnie przecedź przez sito, aby pozbyć się drobin z kawy i gotowe. Dokładnie przetrzyj mieszanką piekarnik, zarówno szybę jak i wnętrze. Możesz zostawić roztwór na około 30 minut, aby kwas octowy delikatnie rozpuścił spaleniznę. Po tym czasie umyj cały piekarnik wodą z płynem do naczyń. Pamiętaj, że kluczem jest regularność. Czyść piekarnik przynajmniej raz w miesiącu, a będzie czysty.