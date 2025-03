Koreańska metoda czyszczenia piekarnika usunie tłuszcz z jego wnętrza w 5 minut. Urządzenie będzie czyste bez silnej chemii. Czyszczenie piekarnika z tłuszczu

Zalej wodą i podlej paprotkę, a wystrzeli w górę jak z procy. Ten odżywczy płyn wzmocni ją i pobudzi do wzrostu. Domowa odżywka do paprotki

Koreańska metoda czyszczenia piekarnika usunie tłuszcz z jego wnętrza w 5 minut

Kiedy piekarnik wymaga czyszczenia, bo pojawił się na nim przypalony tłuszcz i resztki jedzenia, wiele z nas ma przed oczami wizję mozolnego szorowania jego wnętrza i stosowania silnej chemii. Jeśli z urządzenia korzystamy często, warto zadbać, aby regularnie je czyścić, na przykład wykorzystując funkcję czyszczenia, w którą wyposażonych jest większość dostępnych na rynku piekarników. Oczywiście chyba każdy z nas się zgodzi, że jednym z najczęściej pojawiających się zabrudzeń we wnętrzu piekarnika jest tłuszcz, którego potem bardzo ciężko się pozbyć - zwłaszcza, gdy zastygnie. Jak zatem wyczyścić tłuszcz z piekarnika? Tu pomocna może okazać się koreańska metoda głosząca, "podobne rozpuszcza się podobnym" i w związku z tym do wyczyszczenia piekarnika z tłuszczu warto zastosować zwykły olej spożywczy.

Nasącz gąbkę i przetrzyj piekarnik, a usuniesz tłusty nalot

Tłusty nalot we wnętrzu piekarnika, na blasze lub ruszcie to dość częsty widok i może się okazać, że zwykły płyn do naczyń może nie dać sobie z nim rady. Jak zatem wyczyścić piekarnik stosując koreańską metodę z olejem? Nanieś olej na gąbkę i dokładnie rozprowadź go na zabrudzonych tłuszczem powierzchniach urządzenia. Następnie przykryj te miejsca ręcznikiem namoczonym w gorącej wodzie i pozostaw na 5 minut. Po tym czasie przetrzyj piekarnik ściereczką lub gąbką i wytrzyj do sucha.

Czym czyścić mocno zabrudzony piekarnik?

Nawet jeśli twój piekarnik nie posiada funkcji czyszczenia, możesz zadziałać na brudne wnętrze samodzielnie. Potrzebujesz dwóch składników: wody i octu. W pierwszej kolejności opróżnij wnętrze i rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Zagotuj wodę z octem w proporcji 1:1 w garnku i przelej do naczynia żaroodpornego. Wstaw je do piekarnika i wyłącz grzanie. Pozostaw naczynie z octem w urządzeniu na około 30 minut, aby mieszanka rozmiękczyła brud i rozpuściła tłuszcz. Po tym czasie wyjmij miskę i miękką gąbką nasączoną octem przetrzyj wnętrze piekarnika. Na pozostałe zabrudzenia nałóż pastę z sody oczyszczonej. Wymieszaj sodę z solą, a następnie dodaj kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Nałóż ją na brudne miejsca w piekarniku i odczekaj 20 minut. Po upływie tego czasu zetrzyj pastę ściereczką. Piekarnik będzie czysty jak nowy.

