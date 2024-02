Kaktus wielkanocny potrzebuje innej odżywki niż grudnik. Znajoma kwiaciarka poradziła mi czym podlewać roślinę, by pięknie zakwitła na wiosnę

Kaktus wielkanocny jak wskazuje jego nazwa, zakwita w okresie zbliżonym do Wielkanocy, czym zdecydowanie różni się od grudnika, który cieszy nasze oczy kwiatami głównie w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ponadto kaktus wielkanocny, czyli hatiora rosea lub też ripsalidopsis różowy ma jasnozielone człony pędowe o długości 2-4 cm i szerokości około 1 cm. Kwiaty są różowe (w różnych odcieniach), otwarte szeroko w układzie przypominające gwiazdę. Grudnik inaczej szlumbergera ma ciemnozielone, spłaszczone człony pędowe o długości 3-4 cm i szerokości 1,5-2,5 cm. Kwiaty mają białą podstawę tworząca gardziel. Są asymetryczne i spłaszczone od dolnej strony. W zależności od odmiany mają kolory w odcieniach czerwieni, różu, bieli, żółci i pomarańczy.

Kaktus wielkanocny potrzebuje innej odzywki niż grudnik. Znajoma kwiaciarka poradziła mi czym podlewać roślinę, by pięknie zakwitła na wiosnę

Kaktus wielkanocny w przeciwieństwie do grudnika, który preferuje kwaśną glebę, potrzebuje żyznego podłoża. Ziemia nigdy nie powinna przesychać. Jeśli do tego dopuścimy, pędy szybko zaczną usychać. Jednak podłoże nie może być też zupełnie mokre, wtedy roślina zgnije. Kaktus wielkanocny nie lubi także suchego powietrza, dlatego w jego pobliżu warto ustawić nawilżacz. Minimalna temperatura uprawy to 10 stopni C. Optymalna temperatura dla hatiory to 18-22 stopnie C. i jasne stanowisko. Trzeba jednak pamiętać, że światło powinno być rozproszone. Latem roślinę można wystawić na balkon, chociaż znacznie lepiej czuje się w mieszkaniu bez ryzyka wahań temperatury i chłodnego wiatru. Jeśli chcemy, by roślina zakwitła na wiosnę musimy jej zapewnić około 6-8 tygodni spoczynku. Najlepiej od listopada/grudnia do końca stycznia. W tym czasie przenosimy kaktusa wielkanocnego do chłodniejszego, ale jasnego pomieszczenia, gdzie temperatura nie przekracza 10-15 stopni C. Ograniczamy podlewanie i przestajemy nawozić. Gdy na pędach pojawią się pąki, zwiększamy częstotliwość podlewania i przenosimy roślinę do cieplejszego pomieszczenia. Po przekwitnięciu usuwamy z pędów zaschnięte kwiaty i utrzymujemy kaktusa w stałej temperaturze pokojowej aż do jesieni. W okresie wzrostu kwiat można nawozić delikatną odżywką do kaktusów. Sprawdzi się także domowy preparat z bananów. Zawarty w nich fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić i podlewać kaktusa wielkanocnego raz w miesiącu.

