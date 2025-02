Wlewam 0,5 szklanki tego roztworu do marniejącej draceny. Liście natychmiastowo się podnoszą, a roślina odzyskuje wigor. Domowa odżywka do draceny

Dlaczego dracena usycha?

Zima nie sprzyja roślinom doniczkowym. Niższe temperatury oraz mniejsza ilość słońca to nie jedyne, co może wpłynąć na kondycję kwiatów doniczkowych. Równie szkodliwe jest suche powietrze. W Polsce jest to częsty problem. Nagrzane kaloryfery przesuszają powietrze, co przekłada się na kondycję kwiatów. Szczególnie narażone są rośliny lubiące wilgoć. Dracenę zimą warto nie tylko regularnie podlewać, ale także zraszać jej liście wodą. W przypadku bardzo wysuszonego powietrza w pomieszczeniach warto pomyśleć o jego nawilżeniu. Dracena zmagająca się ze zbyt suchym powietrzem może mieć suche końcówki liści. Doraźnie może pomoc przestawienie draceny z dala od grzejnika i postawienie miseczki z wodą. Parująca woda będzie delikatnie nawilżała powietrze. Częstym problemem w przypadku pielęgnacji draceny jest brązowienie liści. Ich przyczyną jest zbyt częste i zbyt intensywne podlewanie, które doprowadziło do gnicia korzeni. W takim przypadku należy dokładnie wyczyścić korzenie rośliny i pozbyć się przegniłych pędów. W kolejnym kroku należy przesadzić dracenę do świeżej ziemi. Zdarza się, że na liściach draceny pojawiają się charakterystyczne plamy. Mogą one świadczyć o chorobie o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym. Aby pozbyć się choroby należy usunąć wszystkie zainfekowania części roślin i spryskać podłoże specjalnym preparatem.

Już 0.5 szklanki tego uratuje marniejącą dracenę. Odżywka do kwiatów doniczkowych

Dracenę, podobnie jak inne kwiaty doniczkowe, warto nawozić. Rośliny rosnące w doniczkach mają ograniczony dostęp do substancji odżywczych z gleby dlatego warto je dostarczać od zewnątrz. Nawożenie draceny można rozpocząć już wczesną wiosną i kontynuować także latem. Wśród domowych odżywek do pielęgnacji draceny najlepiej sprawdzi się nawóz z fusów po kawie. Zawiera ona wiele cennych składników odżywczych, w tym między innymi azot, który wzmacnia system korzeniowy oraz wydłuża procesy wzrostu rośliny. Aby przygotować domową odżywkę do draceny wystarczy, że rozpuścisz 1 łyżeczkę fusów w 1 litrze wody. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj dracenę raz w tygodniu. Zawarte w fusach potas, fosfor oraz azot szybko odżywią roślinę i poprawią jej kondycję.

