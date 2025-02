Wrzuć 3 kostki do wazonu z wodą i wstaw tulipany, a nie będą więdły. Przez wiele dni będą wyglądać świeżo i kolorowo. Tulipany w wazonie będą długo stały

Postaw to obok storczyków, a wiosną łodygi będą uginać się od kwiatów. Prosty zabieg, dzięki któremu storczyk nie będzie marnieć. Pielęgnacja storczyków na wiosnę

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki, czyli święto zakochanych. Z tej okazji wiele kobiet zostaje obdarowywanych przez swoje drugie połówki bukietami ciętych kwiatów. To z pewnością jeden z najpiękniejszych wyrazów miłości, ale też przepiękna ozdoba w naszym mieszkaniu. Chyba każda kobieta przyzna, że kwiaty w wazonie wyglądają zjawiskowo i są taka namiastką wiosny. Jednymi z najpopularniejszych kwiatów ciętych, które chętnie umieszczamy w wazonie są tulipany. Jednak o tulipany w wazonie, podobnie jak o inne kwiaty należy dbać. Dzięki temu będą wyglądały świeżo przez wiele dni. Istnieje kilka bardzo ważnych zasad dbania o cięte tulipany, dzięki którym możemy skutecznie przedłużyć ich żywotność. Jedna z nich może nawet uratować więdnące kwiaty. Chodzi o kostki lodu. Wrzuć około trzy kostki lodu do wody w wazonie i dopiero wtedy umieść w nim tulipany. W zimnej wodzie bakterie nie rozwiną się zbyt szybko, dzięki czemu tulipany w wazonie będą stały o wiele dłużej.

Pielęgnacja ciętych tulipanów w wazonie

Oprócz wyżej opisanej metody na przedłużenie życia kwiatów, istnieje jeszcze kilka innych domowych sposobów na pielęgnację ciętych tulipanów, dzięki którym będą stały w wazonie znacznie dłużej. Po pierwsze zanim włożysz cięte kwiaty do wazonu, za pomocą ostrych nożyczek lub sekatora utnij ich łodygi skośnie na długości 2 cm. Wazon ustaw w chłodnym miejscu – nie na słońcu i ważne, aby stał z dala od misy z owocami. Po drugie pamiętaj, aby codziennie wymieniać wodę w wazonie. Warto także wsypać około pół łyżeczki cukru do wody, gdyż działa on na tulipany jak odżywka. Kwiaty odświeży też wrzucenie tabletki aspiryny lub miedzianej monety. Te wszystkie sposoby hamują rozwój bakterii i pleśni w wodzie i dzięki temu kwiaty dłużej stoją.

