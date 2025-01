Wrzuć 1 tabletkę do wody w wazonie, goździki momentalnie się rozwiną. Urocze kwiaty wypełnią cały wazon. Odżywka do goździków w wazonie

Wlewam 1 szklankę do żółknącego skrzydłokwiatu, a momentalnie odbija i rośnie jak szalony. Piękne zielone liście zdobią mój salon. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Niewątpliwie najpiękniejszą ozdobą każdego salonu są kolorowe kwiaty w wazonie. Jednymi z najbardziej lubianych kwiatów ciętych są goździki. Te urocze kwiaty, nadają wiosennego charakteru każdemu wnętrzu. Jednak tuż po wstawieniu ciętych goździków do wody może pojawić się jeden, ale dość często występujący problem. Otóż okazuje się, że goździki w wazonie wcale nie chcą rozwinąć swoich kolorowych kwiatów. Może to wynikać z kilku przyczyn. Poza tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że kupiliśmy kwiaty w słabej kondycji, to też mogą im nie sprzyjać warunki w naszym domu - brakuje im nasłonecznienia lub składników odżywczych, które wspierają kwitnienie. Dosyć częstą przyczyną tego, że goździki w wazonie się nie rozwijają, jest nieświeża wodą, w której stoją. Bardzo ważne jest codzienne wymienianie tej wody, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą blokować pory w łodydze, utrudniając wchłanianie wody i składników odżywczych. Warto też wrzuć jedną tabletkę aspiryny do wody, w której stoją goździki, a momentalnie się rozwiną.

Co zrobić, aby goździki w wazonie się rozwinęły i długo stały?

Dodanie tabletki aspiryny do wody w wazonie skutecznie przedłuża trwałość kwiatów ciętych, w tym także i goździków. Wynika to w faktu, że aspiryna obniża pH wody, ułatwiając jej pobieranie oraz wpływa pozytywnie na hamowanie gnicia ran. Poza tym, zanim wstawimy goździki do wazonu, należy przyciąć ostrym nożem dolne części łodyg pod kątem 45 stopni. To pozwala na większe powierzchnie wchłaniania wody i składników odżywczych przez łodygi, dzięki czemu kwiaty wyglądają pięknie przez długi czas. Nie wolno zapominać też o usunięciu wszystkich liści z dolnej części łodygi, które znajdą się pod wodą w wazonie. Dlaczego to ważne? Liście mogą rozkładać się w wodzie i sprzyjać rozwojowi bakterii, które z kolei przyspieszają proces gnicia kwiatów.

