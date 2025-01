Jeśli chcemy dłużej cieszyć się pięknymi tulipanami w wazonie, pamiętajmy o tym, by kupić świeże kwiaty w pąkach. Często tulipany są pakowane po kilka sztuk i zawijane w folie. Dopiero po rozpakowaniu wiązanki ściśniętej gumką widać, w jakim stanie są kwiaty. Dlatego uważnie sprawdź już w sklepie lub kwiaciarni, jak się prezentują. Łodygi i liście powinny być zielone i jędrne, a pąki zamknięte. Zwróć także uwagę, by liście nie były poszarpane.

Przycinam i wstawiam do wody. Żeby tulipany długo stały w wazonie trzeba też pamiętać o jednej ważnej zasadzie

Jeśli chcemy, by kwiaty w wazonie dług stały, musimy pamiętać, że świeża woda to podstawa. Jednak zanim włożymy do niego tulipany, powinniśmy przyciąć łodygi. Potrzebny będzie do tego bardzo ostry nóż. Dzięki temu nie zgnieciemy łodygi. Końcówki tulipanów przycinamy o około 3 cm, pod kątem 45 stopni. To pozwoli kwiatom pobierać więcej wody. Następnie usuwamy dolne liście, które po zanurzeniu w wodzie mogą zacząć gnić. Dopiero tak przygotowane kwiaty wstawiamy do wazonu z bardzo zimną wodą. Ważne, by zanurzyć w niej łodygi maksymalnie na 5 cm. Warto także pamiętać o wymianie wody maksymalnie co dwa dni. Bardzo możliwe także, że kwiaty wypiją cały płyn w ciągu dnia i trzeba będzie go szybko uzupełnić. Wtedy także warto ponownie przyciąć łodygi. Dobrze jest także ustawić wazon w miejscu, w którym jest chłodno i nie ma bezpośredniego słońca. Zbyt wysoka temperatura oraz ostre promienie słoneczne mogą przyspieszyć więdnięcie rośliny. Żeby jeszcze bardziej przedłużyć trwałość tulipanów w wazonie, można także dodać pół łyżeczki cukru do wody, w której zanurzysz kwiaty. Taka mikstura zadziała jak odżywka przedłużająca żywotność rośliny. Jeśli tulipany więdną, możesz je uratować, zanurzając końcówki łodyg w wódce. Wystarczy 30 sekund, by kwiaty odżyły. Jeśli chcesz także przedłużyć trwałość kwiatów oraz zachować ich intensywną barwę możesz dodać również łyżeczkę wódki do wody, w której stoją tulipany. Innym sposobem na przywrócenie jędrność kwiatom jest zanurzenie ich na minutę w lodowatej wodzie.

