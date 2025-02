Jak tylko puszczą mrozy wylej to na kostkę brukową. Usunie plamy z oleju napędowego i sprawi, że kostka będzie jak nowa na wiosnę. Przygotowanie kostki brukowej do sezonu

Spryskaj tym kostkę brukową, a będzie idealnie czysta na wiosnę

Kostka brukowa jest ceniona w ogrodzie, Jest ona trwała i nie niszczy się szybko, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdza się jako ogrodowe podłoże tarasów, wjazdów do garażu oraz ścieżek. Czyszczenie kostki brukowej przez sezonem to bardzo ważny zabieg. Sprawia on nie tylko, że kostka brukowa wygląda lepiej, ale także, że mniej się niszczy. Jednym z największych wyzwań jest usuwanie zabrudzeń z kostki brukowej. Szczególnie uciążliwe są plany z oleju napędowego. Ich usunięcie jest trudne i wyglądają one nieestetycznie. Okazuje się, że z trudnymi, tłustymi zabrudzeniami świetnie poradzi sobie popularny napój. Wystarczy, że spryskasz plamy na kostce brukowej colą i zostawisz na kilka godzin. Po tym czasie weź szczotkę z ostrym włosiem i dokładnie wyszoruj powierzchnię kostki brukowej. Na koniec przepłucz kostkę brukową wodą. Od dawna wiadomo, że cola jest najlepsza na trudne zabrudzenia i świetnie usuwa plamy z oleju, rdzę i inne tłuste ślady.

Jak się pozbyć mchu z kostki brukowej?

Mech na kostce brukowej to częsty widok, który pojawia się praktycznie za każdym razem. W dużej mierze odpowiada za to wilgoć oraz zacienienie. To idealne warunki dla mchu, która zaczyna się bardzo szybko rozrastać. Dodatkowo w fugach kostki brukowej jest wiele piasku i pyłu, który również sprzyja pojawianiu się mchu. Wyrastający mech z kostki brukowej to przede wszystkim problem estetyczny. Jednak, jeżeli w porę nie zareagujesz i nie usuniesz mchu, to może on wyrządzić szkody i nawet zniszczyć kamień kostki brukowej. Najpopularniejszym sposobem na usunięcie mchu z kostki brukowej jest jego mechaniczne wyrywanie. Ten sposób nie gwarantuje jednak pełnego sukcesu, a wyrywany pech będzie nawracać.

W sklepach możesz kupić specjalne preparaty na pozbycie się mchu. Nie zawsze są one jednak skutecznie i mogą być potencjalnie niebezpieczne dla roślin i zwierząt. Sama miałam ogromny problem z mchem na kostce brukowej. Z pomocą przyszedł mój sąsiad. Pokazał mi swój sposób, z którego korzysta od wielu lat. Nauczył się go jeszcze w PRU-u i jak sam przekonuje, inaczej nie wyobraża sobie pozbywania się mchu z kostki brukowej. Okazuje się, że ten sposób jest banalnie prosty. Wystarczy wymieszać ocet z z wodą w proporcjach 1:2. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obficie kostkę brukową. Ocet jest bezpieczny dla kostki brukowej i jej nie zniszczy. Pamiętaj, by zabieg pozbywania się mchu z kostki brukowej przeprowadzać w słoneczny, bezdeszczowy dzień. W innym przypadku woda zmyje ocet i nie będzie on skuteczny.

