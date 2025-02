Koniecznie zrób to z tujami zimą, a będą zielone przez cały rok. Piękne, gęste drzewka wzbudzą zazdrość sąsiadów. Pielęgancja tui zimą

Koniecznie zrób to z tujami zimą, a będą zielone przez cały rok

Odpowiednia pielęgnacja tui z pewnością odbije się na kondycji i wyglądzie drzewek. Zacznijmy od tego, że tuje są jednymi z najchętniej hodowanych drzewek ozdobnych na polskich podwórkach. Z pewnością wynika to z faktu, że są one roślinami niewymagającymi w uprawie. Wystarczy tak naprawdę zadbać o ich podstawowe potrzeby, a będą rosły jak szalone. I choć zima jest dla wielu roślin okresem uśpienia, to niektóre z nich wymagają pielęgnacji. Tak jest też w przypadku tui. W czasie zimy pod żadnym pozorem nie powinno się zapominać o tym jednym zabiegu na tujach. Chodzi o podlewanie, które nawet o tej chłodnej porze roku jest koniecznością. To właśnie dzięki niemu drzewka będą zielone przez cały rok. Piękne i zielone będą wzbudzać zazdrość u sąsiadów. Jak podlewać tuje zimą?

Podlewanie tui zimą. Ważne zasady

Podczas podlewania tui zimą należy przestrzegać kilku zasad. Zimowe podlewanie tui jest istotne, ponieważ suche powietrze i wiatr mogą przyczyniać się do szybszego wysychania igieł. Woda gromadzona w komórkach tui pomaga im przetrwać mrozy, działając jak izolator i zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez zimno. Jednak tu trzeba trzymać się kilku zasad podlewania, aby nie zaszkodzić tujom. Przede wszystkim podlewaj je w ciepłe dni, kiedy temperatura powietrza przekracza 0 stopni Celsjusza. Oczywiście, zanim podejmiesz się tego zabiegu, sprawdź pogodę na najbliższe dni, gdyż ważne jest, aby nie wykonywać go tuż przed mrozami. Woda, zamarzając w glebie, może uszkodzić korzenie. Jeśli zima jest sucha i bez śniegu, podlewanie wykonuj raz na kilka tygodni. Monitoruj wówczas wilgotność gleby. Jeśli gleba jest sucha, to znak, że tuje potrzebują wody.

