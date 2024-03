Wsypuję 2 łyżeczki do wody z mydłem, mieszam i spryskuje pleśń na trawniku. Domowy oprysk działa jak pogromca na grzyby i pleśń. Na wiosnę trawa jest zielona i bujnie rośnie

Zanim włożę cięte róże do wazonu to zawsze robię z nimi to. Mieszam 1 łyżeczkę z wodą, a roże stoją dwa razy dłużej. Kwiaciarka zdradziła mi sposób na przedłużenie trwałości ciętych róż

Wsypuję 2 łyżeczki do wody z mydłem, mieszam i spryskuje pleśń na trawniku. Domowy oprysk działa jak pogromca na grzyby

nadejście wiosny to dla każdego posiadacza ogrodu czas ciężkiej pracy. W marcu rozpoczyna się okres nawożenia, przycinania roślin, a także uprzątnięcia przestrzeni w ogrodzie, aby na wiosnę prezentował się spektakularnie i cieszył nasze oko. Niestety często właśnie po ostatnich roztopach i przymrozkach odkrywamy, że na trawie pojawił się biały nalot. Wtedy szybko wyszukujemy w sieci, co to może być i okazuje się, że najprawdopodobniej trawnik zaatakował grzyb Microdochium nivale i pojawiła się na nim tak zwana pleśń śniegowa. Jak ją zwalczyć? Zanim podejmiesz się usuwania nalotu na trawie chemicznymi środkami, to wypróbuj ten domowy oprysk na pleśń na trawniku. Do 2 litrów wody wsyp 2 łyżeczki sody oczyszczonej i około 5 ml szarego mydła. Składniki dokładnie wymieszaj i odstaw na godzinę. Po tym czasie spryskaj miejsca na trawie, na których widać pleśń. Taka mieszanka działa niczym pogromca pleśni i grzybów w ogrodzie.

Jak zwalczyć pleśń śniegową na trawniku?

Przyczyn powstawania pleśni na trawie jest kilka. Po pierwsze zbytnie nawożenie trawy azotem w okresie jesiennym. Nieskoszenie trawnika przed zimą, czy pozostawienie niezgrabionych liści również sprzyja rozwojowi grzybów w trawniku. A jak zwalczyć pleśń z trawnika? Jeżeli choroba nie zaatakowała większości trawnika, to miejscowo postaraj się wygrabić obumarłą darń, ale w taki sposób, żeby nie roznieść zarodników grzyba po całym trawniku. Warto następnie zrobić aerację, czyli nakłuwanie podłoża do głębokości około 15 cm, a następnie posypać trawę piaskiem. Dzięki temu otwory nie zasklepią się i będą działały jak wentylacja, a to ważne w walce z grzybami i pleśnią na trawniku.

