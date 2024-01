Sobowtór Putina ma fatalny problem! "Nie rusza się z toalety"

Nowy problem z "sobowtórem Putina". Dubler rosyjskiego prezydenta według General SVR utknął w... toalecie

Władimir Putin ma sobowtóra, który pokazuje się publicznie zamiast niego? Takie doniesienia krążą nieustannie po świecie i są dementowane przez Kreml. Plotki rozsiewa m.in. tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. Teraz pojawiły się nowe wpisy. General SVR donosi o kłopotliwej dolegliwości nieszczęsnego dublera. Podobno sobowtór Putina został uziemiony w... toalecie. "Osoba przypominająca prezydenta Rosji Władimira Putina swoją nieobecnością w przestrzeni informacyjnej nadal cieszy Rosjan zainteresowanych polityką. Co prawda wczoraj pojawiły się doniesienia, że „prezydent” rozmawiał z kimś przez telefon, ale gdyby tak się stało, sobowtór prawdopodobnie rozmawiał, nie wstając z toalety" - czytamy na General SVR. "Problem został zgłoszony lekarzom, którzy zbadali sobowtóra i przepisali mu leki, które zadziałały, ale nie szybko. Tym razem w ciele sobowtóra nie wykryto nic niebezpiecznego, o czym powiadomiono Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa. W odpowiedzi na ten raport Patruszew zażartował, że „w Rosji prezydentem może zostać każdy du..k”" - piszą dalej autorzy kontrowersyjnego profilu.

Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego stwierdził, że plotki o sobowtórach Putina są prawdziwe. Andrij Jusow potwierdza słynne pogłoski i zdradza szczegóły

Doniesienia o tym, że Władimir Putin ma kilku sobowtórów i to oni pokazywani są od pewnego czasu światu na zdjęciach i filmach, to nie plotki, a prawda? Brzmi to zupełnie niepoważnie, ale trzeba przyznać, że doniesienia te potwierdzili już nie tylko Japończycy badający sprawę przy pomocy sztucznej inteligencji, ale również kolejna osoba związana z ukraińskim wywiadem. Przedstawiciel prasowy ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow w rozmowie z ukraińską dziennikarką Alesią Batsman stwierdził teraz wprost, że "liczne źródła" potwierdzają istnienie dublerów. „Te informacje potwierdza wiele źródeł. To nie jest już jakąś wiadomością ani czymś, co trzeba udowodnić światu" - mówił Jusow. Jak dodał, sobowtórów Putina jest co najmniej trzech i są de facto niewolnikami służb."Żyją pod stałą obserwacją. Są ciągle doskonaleni, w tym poprzez operacje chirurgiczne, aby dostosować się do jednolitego wyglądu I oczywiście stała, całkowita kontrola. Nie trzyma się ich w jednym miejscu. Nie mieszkają razem w tym samym mieście. Nie piją razem herbaty, cóż, takiego zdjęcia nie zobaczymy" - powiedział Andrij Jusow w wywiadzie.

Generałowie Kyryło Budanow i Wadym Skibicki także głosili teorie o sobowtórach Putina. Prawdziwy nie był widziany od czerwca 2022 roku?

W 2023 roku gen. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, stwierdził, że prawdziwego Putina nie widziano od czerwca 2022 roku, od tamtej pory pojawiają się publicznie sami dublerzy. Natomiast generał major Wadym Skibicki powiedział w 2022 roku w wywiadzie dla The Telegraph o Putinie: "On używa wielu sobowtórów... czasami trudno wykryć, czy to prawdziwy Putin, czy też ktoś go zastępuje". Teoria o sobowtórze Putina jest najczęściej powtarzana przez tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. General SVR niedawno ogłosił nawet, że prawdziwy Putin umarł 26 października po walce z nowotworem i zawale serca, a sobowtór jest używany przez Nikołaja Patruszewa, szefa służb, by ukryć prawdę przed światem.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie

#Patrushev's Plans for #NATO. Arsehole "President"Dear subscribers and guests of the channel! The person resembling Russian President Vladimir #Putin continues to please Russians interested in politics with his absence in the information space. True, yesterday there were… pic.twitter.com/jEIeoMA1K6— generalsvr_en (@generalsvr_en) January 9, 2024

QUIZ. Czy umiesz rozpoznawać kolory? Te pytania mogą zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Jaki to kolor? Pistacjowy Czerwień faluńska Magenta Dalej