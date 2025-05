Nowe plotki o śmierci Putina! Elektryk znalazł go w lodówce?

Niespodziewane spekulacje! To on zostanie papieżem?!

General SVR: Putin nie żyje, a zdjęcia jego ciała pewien elektryk chciał przekazać Ameryce. Skończyło się wybuchem!

Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR wciąż nadaje, a kosmiczne pogłoski o rzekomej śmierci Władimira Putina wróciły i to w wyjątkowo zdumiewającej formie. General SVR nie jest źródłem pewnym i wiarygodnym, ale z drugiej strony zdarzało się wcześniej, że jego doniesienia z biegiem czasu potwierdzały się. Może jest w tym wszystkim ziarno prawdy? A może to dzieło rosyjskich służb mające wprowadzać wszystkich w błąd? Tego nie wiadomo do dziś. Przypomnijmy - w październiku 2023 roku General SVR, którego autorzy podają się za dawnych oficerów rosyjskich służb, obwieścił, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Ciało Putina według tej wersji wydarzeń miało zostać nie pochowane, a zamrożone w specjalnie przygotowanej wielkiej lodówce, w rezydencji dyktatora na Wałdaju. Właśnie tej lodówki dotyczy nowy wpis na profilu General SVR.

"Incydent przedstawiono jako wybuch gazu, o czym poinformowało wiele agencji informacyjnych"

Co wydarzyło się w uniwersum General SVR? Otóż podobno prawda o mały włos nie wyszła na jaw, a wszystko przez pewnego niedyskretnego elektryka. Mężczyzna miał pracować przy konstrukcji pozwalającej na zamrożenie Putina, a potem próbował sprzedać zdjęcia dowodzące śmierci prezydenta amerykańskim mediom. Został jednak rozpracowany przez służby, a gdy te wkroczyły do jego moskiewskiego mieszkania, desperat wysadził się w powietrze i leży teraz ciężko ranny w szpitalu, pilnowany przez całą dobę... "Według FSB Michaił Muchin jest elektrykiem, który pracował w kilku pomieszczeniach w rezydencji prezydenckiej w Wałdaju. Brał również bezpośredni udział w instalacji „kriokomory”, w której znajdowały się zwłoki Putina. Muchin miał odwiedzić rezydencję prezydencką w maju, aby wykonać zaplanowane prace. Według przedstawicieli FSB, to właśnie podczas planowanej wizyty w Wałdaju Muchin miał uzyskać dodatkowe dowody" - pisze General SVR. "Będąc w pokoju z jednym oficerem, Muchin prawdopodobnie zdetonował improwizowany ładunek wybuchowy. Incydent przedstawiono jako wybuch gazu, o czym poinformowało wiele agencji informacyjnych. Sam Muchin doznał poważnych oparzeń i zapadł w śpiączkę" - dodają. Zapewne to tylko bajki ale kto wie, może w naszym szalonym świecie jest w tym wszystkim jakieś ziarno prawdy?

💡Electrician Tried to Leak Evidence of Putin's Death to US MediaDear subscribers and guests of the channel! At the end of April this year, the FSB leadership presented Nikolai Patrushev and three other people from the Russian leadership with a report. The document contained…— generalsvr_en (@generalsvr_en) May 7, 2025

