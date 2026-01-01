Trump buduje Łuk Trumfalny! Powstanie już w tym roku

Donald Trump chce zbudować Łuk Trumpa na podobieństwo paryskiego Łuku Triumfalnego

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział rozpoczęcie budowy nowego monumentu w Waszyngtonie. Budowla inspirowana paryskim Łukiem Triumfalnym i roboczo nazywana „Łukiem Trumpa”, ma – według zapowiedzi – uświetnić przypadającą w tym roku 250. rocznicę powstania USA. Prace ruszą w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jak informuje Fox News, Trump przekazał te informacje podczas rozmowy telefonicznej prosto z jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Prezydent podkreślił, że projekt nie będzie finansowany z pieniędzy publicznych. Środki mają pochodzić z prywatnych funduszy, w tym z niewykorzystanych pieniędzy pozostałych po budowie nowej sali balowej w Białym Domu.

"Budowa jeszcze się nie zaczęła. Rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ten projekt będzie wspaniały"

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie monument miałby stanąć. Według nieoficjalnych informacji rozważana jest lokalizacja w pobliżu Pomnika Abrahama Lincolna w Waszyngtonie. Biały Dom nie ujawnił dotąd żadnych konkretów dotyczących kosztów inwestycji, harmonogramu prac ani tego, kto odpowiadałby za realizację projektu. – Budowa jeszcze się nie zaczęła. Rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ten projekt będzie wspaniały – stwierdził Trump. Fox News zwraca uwagę, że procedury zatwierdzające wymagane dla obiektów wznoszonych na National Mall są długie i wieloetapowe. Nie jest więc oczywiste, że Amerykanie zdążą z budową do końca roku.

