Agnieszka Fitkau-Perepeczko po latach zdradziła sekret słynnego męża! "Nienawidził"

Marek Perepeczko zmarł nagle w nocy z 16 na 17 listopada 2005 roku po przebytym zawale serca. Wieczorem zjadł jeszcze kolację z żoną i zawiózł ją na zlot fanów serialu "M jak miłość", w którym, Agnieszka Fitkau-Perepeczko grała charakterystyczną rolę Simony, matki Stefana (w tej roli Steffen Möller). Mimo że aktorka na stałe mieszka w Australii, do Polski przyjeżdża regularnie, gdzie odwiedza grób ukochanego męża. Latem 2024 roku Agnieszka Fitkau-Perepeczko do kraju przyjechała na dłużej. Była m.in. w Trójmieście, gdzie zadawała szyku na plaży. Mimo że od śmierci Marka Perepeczki w tym roku minie 20 lat, w sercu wdowy mąż zajmuje szczególne miejsce. Ostatnio była gwiazda "M jak miłość" zdradziła jego sekret dotyczący gry w serialu "13. posterunek". Przypomnijmy, że Marek Perepeczko wcielił się tam w postać komendanta.

Dramat Agnieszki Perepeczko. Szok, co hejterka dolała jej do mleka! Poważne konsekwencje

Fani popularnego w końcówce lat 90. mogą być w szoku. Zdaniem Agnieszki Fitkau-Perepeczko bowiem, jej mąż bardzo źle się czuł w tej roli, mimo że na ekranie nie było tego widac. To tylko pokazuje, jakim profesjonalistą był Marek Perepeczko.

- napisała na Facebooku wdowa po aktorze. Odniosła się także do zdjęcia podpisanego: "Marek Perepeczko podczas przygotowań do roli Janosika". Widzimy na nim aktora ćwiczącego na kulturystycznym sprzęcie starego typu.

Tak rzeczywiście... Trenował wiele lat na bardzo prymitywnym sprzęcie... ludzie piszą "jak to ćwiczył do Janosika?" przecież ma tu krótkie włosy... Marek ćwiczył całe życie... Do Janosika też przygotowywał swoje ciało... ale robił to bez wysiłku