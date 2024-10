Marek Perepeczko z grobu przemówił do żony?! Agnieszka Fitkau-Perepeczko ujawnia, co usłyszała!

Marek Perepeczko grób. Agnieszka Fitkau-Perepeczko zmaga się z hejtem

Marek Perepeczko był jednym z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów. Zwracał na siebie uwagę tylko umiejętnościami stricte aktorskimi, lecz także posturą - trenował kulturystykę, a jego sylwetka wzbudzała powszechny podziw. Polacy pokochali go przede wszystkim za role w "Janosiku" i w "13. posterunku". Marek Perepeczko zmarł w listopadzie 2005 roku w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Przeszedł zawał serca i niestety nie udało się go uratować. Pamięć o mężu cały czas pielęgnuje jego żona - Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Mimo że na stałe mieszka w Australii, to regularnie odwiedza grób małżonka na warszawskich Powązkach. Niestety, aktorka często zmagać musi się z hejtem. Pretekstem do ataków na nią jest stan, w którym znajduje się mogiła.

Marek Perepeczko z grobu przemówił do żony?! Aktorka ujawnia, co usłyszała

Niespodziewanie Agnieszka Fitkau-Perepeczko odniosła się do całej sytuacji na Facebooku. Ze słów artystki wynika, że mąż przemówił do niej z grobu!

Jesteśmy z Lidzią u Marka... i on mówi mi... że cała ta robota z tym pseudo niezadbanym grobem... to nagonka na mnie... nie mająca nic wspólnego z prawdą, tylko dlaczego... zastanawiam się... Wasza Agnieszka P

- napisała w enigmatycznym poście wdowa po Marku Perepeczce. Wpis wywołał spore poruszenie wśród internautów. Okazało się, że aktorka może liczyć na ich mocne wsparcie. Agnieszka Fitkau-Perepeczko jednak na jednym poście na Facebooku nie poprzestała. Drugi wpis był zdecydowanie bardziej rozbudowany.

Pytanie moje brzmi: dlaczego podstawione osoby wywołują sztuczną dyskusję na temat tego wlasnie rodzinnego grobu dwadzieścia lat po śmierci Marka? Zjawiają się bowiem na mojej tablicy ludzie... którzy nawet nie umieją napisać nazwiska poprawnie... nie wiedzą, gdzie się mieści, grób, a piszą z tępym uporem to samo, w kółko macieju... Są też algorytmy na ten temat... i osoby, których profile nie istnieją, a piszą maniakalnie to samo... Ja właśnie to studiuje, proszę Państwa, bo to jest ciekawe zjawisko naszych czasów...

- czytamy w poście aktorki, która zwraca się do internautów z prośbą o wyjaśnienie nurtującej jej zagadki. - Jesli ktoś ma taka wiedzę, to proszę niech wyjaśni mi, o co tu chodzi - apeluje Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

