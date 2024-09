Co na to tata?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w Polsce. Prawdziwa królowa Sopotu

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ułożyła sobie życie w Australii. Zamieszkała tam w 1981 roku, ale w Polsce zjawia się regularnie. Przez cztery lata (2003-2007) występowała nawet w serialu "M jak miłość", a grana przez nią Simona do dziś zajmuje ważne miejsce w sercach fanów serialu TVP. 19 lat temu niespodziewanie zmarł ukochany mąż aktorki - Marek Perepeczko, znany m.in. z roli Janosika i komendanta w "13. posterunku". Podczas ostatniej wizyty w Polsce Agnieszka Fitkau-Perepeczko oczywiście kolejny raz odwiedziła grób męża w Warszawie. Po pobycie w stolicy udała się do Trójmiasta. Spacerując po ulicach Sopotu, wyglądała jak prawdziwa królowa tego uroczego miasta. W sentymentalnym wpisie na Facebooku podsumowała wycieczkę do Polski.

Nie przegap: Agnieszka Perepeczko wie, jak się odmłodzić. Ma 82 lata, ale czy to widać?

No i nastał koniec wycieczki... Pięknie było... (...) znowu byłam małą dziewczynką w rodzinnym Milanówku której wszyscy dogadzają od rana do wieczora... co budziło czasem zrozumiałą zazdrość koleżanek i dalszej rodziny... U Bogusi jadłam ulubione przysmaki popijałam kakao z pianką jak kiedyś w dzieciństwie... wyciągałam ze słoja smakowite dzwonka śledzi i pałaszowalam bez ograniczeń... Pilnowana... piłam grzecznie. O poranku kolagen z witaminami... który czyni cuda o galaretce aloesowej na ciało nie wspominając...Taki czas...to kapitał na następne lata zdrowia i dodatkowe siły do dalszych pomysłów... których jak wiadomo mi nie brakuje... Wam Drodzy Państwo... wielkie dzięki za tysiące polubień... wzruszające komentarze...I za... za obronę przed hejterami... którzy wciąż i nadal atakują... co bywa dość zabawne... śmieszne ale jednocześnie dość smutne... Bronicie mnie nieustannie, co daje poczucie, że nie jestem sama w kraju praojcow...

- napisała Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Aktorka prawdziwą furorę zrobiła jednak na trójmiejskiej plaży.

82-letnia Agnieszka Fitkau-Perepeczko zawstydza plażowiczów w Trójmieście

Gwiazda zadała szyku i pokazała, że nawet na plaży można prezentować się znakomicie. I to w każdym wieku. 82-letnia Agnieszka Fitkau-Perepeczko ubrana była w przewiewną sukienkę z odsłoniętymi plecami, ciemne okulary na łańcuchu i pasujący niemal do wszystkiego gustowny kapelutek. Po pewnym czasie zamiast kapelusza na głowie aktorki znalazła się chusta, którą Agnieszka Fitkau-Perepeczko sprawnie zawiązała. Najważniejsze jest to, że gwiazda pilnowała tego, bo chronić głowę przed słońcem. Swoją niezwykłą kreacją aktorka zawstydziła plażowiczów. Wszyscy na nią patrzyli. W końcu mało kto tak elegancko prezentuje się nad morzem. Ale Agnieszka Fitka-Perepeczko jest jedyna w swoim rodzaju. Z daleko widać, że to prawdziwa gwiazda.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Agnieszki Fitkau-Perepeczko z Trójmiasta

QUIZ. Najsłynniejsze postacie z polskich seriali TVP. M jak miłość, Klan, Na dobre i na złe Pytanie 1 z 20 Rysiek Lubicz (w tej roli Piotr Cyrwus) to bohater serialu: Klan Barwy szczęścia M jak miłość Dalej