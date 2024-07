Agnieszka Perepeczko wie, jak się odmłodzić. Założyła młodzieżowy dodatek i wygrała

Co za strata! Legenda teatru PRL nie żyje! Wychowała wielkie gwiazdy

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zawsze była pięknością. Teraz, gdy jest już po osiemdziesiątce, to się nie zmieniło. Aktorka zachwyca urodą, szerokim uśmiechem i stylem. Ostatnio gwiazda pojawiła się na wernisażu fotograficznym "Warszawa da się lubić". Zaskoczyła strojem, jaki wybrała na tę okazję, a raczej dodatkiem, który pozornie nie pasował. Tak naprawdę jednak okazał się doskonałym wyborem, który odjął Perepeczko lat.

Agnieszka Perepeczko ma 82 lata i robi piorunujące wrażenie

Fitkau-Perepeczko pokazała się na wystawie ubrana w długą, białą sukienkę. Minimalistyczne ubrania lubią nieco szalone dodatki. Aktorka sięgnęła więc nie tylko po zielone botki i czarną marynarkę, ale całość okrasiła też czapeczką z daszkiem i naszyjnikiem.

Młodzieżowa bejsbolówka to hit. Noszą ją i młodsi, i starsi, również do dość eleganckich stylizacji. Perepeczko postawiła na luz i nonszalancję. Zarzucona na ramiona marynarka dodawała stylizacji szyku, a sukienka była idealnym wyborem na gorący dzień.

Perepeczko i czapka z przesłaniem

Aktorka nie byłaby sobą, gdyby nie puściła do nas oka. Na czapeczce miała napis po angielsku - kocham hejterów. Na swoim instagramowym profilu umieściła nagranie z czapeczką w roli głównej. Ale hejtu nie było. "Podziwiam, jest pani wulkanem energii i przykładem na to, że PESEL to tylko liczba. Uwielbiam takie kobiety" - skomentowała jedna z internautek.

Agnieszka Perepeczko się nie zmienia? Kiedyś była seksbombą

Perepeczko miała 24 lata, gdy skończyła szkołę teatralną w Warszawie. Grała w teatrach, pojawiała się w filmach i serialach, śpiewała, pracowała też jako modelka. Była seksbombą. W latach 80. wyjechała do Australii i tam kontynuowała karierę.

W Polsce zyskała na popularności, gdy zaczęła wcielać się w Simonę (matkę Stefana Mullera) w "M jak miłość". Prywatnie przez niemal 40 lat była żoną Marka Perepeczki, aktora, który zrobił karierę jako serialowy Janosik. Nie mieli dzieci.

Marek Perepeczko. Tak wygląda grób słynnego Janosika. Niezapomniani