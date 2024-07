Maryla Rodowicz kusi odsłoniętymi ramionami. Ale fanom podpadła czymś innym

"No dobra!"

Maryla Rodowicz zaśpiewała podczas zlotu weteranów szos. Impreza odbyła się już po raz czternasty, a występ gwiazdy był nie lada gratką nie tylko dla jej fanów, ale również dla wszystkich lubiących dobrą zabawę. Wiadomo, że z Marylą, która na scenie obecna jest już od ponad 50 lat, nie ma nudy! Później gwiazda na swoim instagramowym profilu pochwaliła się nagraniem z rzutu wiankiem i zdjęciem stylizacji, w której wystąpiła w Starogardzie Gdańskim. No i się zaczęło!

Co miała na sobie Maryla Rodowicz? Internauci komentują

Rodowicz wyglądała doskonale i co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Piosenkarka, która ma za sobą wiele metamorfoz, ostatnio wierna jest kolorowym, "szalonym" stylizacjom z pazurem. Nie brakuje w nich wyczucia stylu i wyjątkowego podejścia do mody. Każdy zestaw zaprezentowany przez Marylę jest wyjątkowy.

W Starogardzie gwiazda pokazała się ubrana w czarny gorset odsłaniający ramiona i białą, asymetryczną spódnicę, która była długa z tyłu, ale z przodu ładnie odsłaniała nogi. Całość uzupełniał elegancki kapelusz. Co zwróciło uwagę internautów? Buty Maryli! Niżej znajdziecie zdjęcie, które narobiło zamieszkania.

"Jak zawsze pani Maryla dała czadu. Wygląda pani pięknie", "Buty super", "Super stylówka" - pisali jedni. "Tak, suuuper na 35 stopni", "W tych butach raczej nie da się biegać", "Buciory potworne, raczej na budowę" - komentowali inni.

Maryla Rodowicz kocha szokować

Maryla Rodowicz ani myśli zrezygnować ze swojego charakterystycznego stylu tylko ze względu na niepochlebne słowa internautów. Chwali się zdjęciami i nagraniami w sieci, a podczas każdego show ma na sobie coś wyjątkowego - a to gorset, a to gromne koturny, a to "tatuażowe" rajstopy. Sądząc po swobodzie, jaką prezentuje na scenie, gwiazda doskonale czuje się właśnie w takim wydaniu.

Jak wam się podoba?

Maryla Rodowicz na ogromnych koturnach. Jak dała radę w nich stać?