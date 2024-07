Fanka krytykuje Rodowicz: "Matko i córko!". Chodzi o pewien element garderoby Maryli

A więc jednak! Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP. I to w jakiej roli!

Maryla Rodowicz mogłaby już odpoczywać na emeryturze, zamiast tego wciąż występuje i jest bardzo aktywna w sieci. Fani ją za to kochają. Piosenkarka ani myśli rezygnować z robienia tego, co uwielbia i w czym jest tak dobra już od ponad 50 lat. Nie chce też pozbawiać wielbicieli możliwości kontaktu. Co jakiś czas pisze więc na Facebooku o tym, co się u niej dzieje, jakie ma plany i chwali zdjęciami z pracy oraz życia prywatnego. Jest przy tym zabawna i zdystansowana, co internauci w niej podziwiają.

Zobacz także: Maryla Rodowicz na ogromnych koturnach. Jak dała radę w nich stać?

Maryla Rodowicz narobiła zamieszania. O co poszło?

Ostatnio Rodowicz pokazała ujęcie (znajdziecie je na końcu), na którym widać Patrycję Kazadi i ją samą. "Spotkanie w parku na ławce z Patrycją Kazadi - urocza, wszechstronnie uzdolniona artystka i zatańczy, i zagra, i zaśpiewa" - napisała Maryla.

Uwagę przyciągnęły letnie stylizacje gwiazd. Młodsza z pań miała na sobie czarne spodnie, koronkowy, kusy top i prześwitującą narzutkę. Stopy obuła w wygodne sandały.

Rodowicz postawiła na nieco inny zestaw. Białą, lekką sukienkę w stylu boho uzupełniła ciężkimi butami. Nie były to jednak ani botki, ani sandałki czy klapki, a kozaki. Czarne buty doskonale kontrastowały z jasną górą. Trzeba przyznać, że Rodowicz wyglądała świetnie - i strój, i blond fryzura odjęły jej lat.

Ale wybór gwiazdy nie wszystkim się spodobał.

Zobacz także: Maryla Rodowicz utyskuje na Polaków. Z jej ust padły mocne słowa

Maryla Rodowicz latem w kozakach. Posypały się komentarze

Na opinie osób śledzących facebookowy profil Maryli Rodowicz nie trzeba było długo czekać. Część fanów pisała jedynie pozytywnie: "Super fotka, jesteście takie fajne dziewczyny", "Obie piękne panie serdecznie pozdrawiam", "Obydwie panie Wspaniałe".

Na jeden z pochlebnych komentarzy Rodowicz odpowiedziała: "Ale miło".

Maryla Rodowicz założyła kozaki latem. W komentarzach awantura

Dalej tak miło nie było. Niektórzy internauci zwrócili uwagę na kozaki Rodowicz. Zdziwił ich jej wybór: "37 w cieniu, a tu takie wysokie buty. O matko i córko!" - czytamy w sieci. Rodowicz odpisała z rozbrajającą szczerością: "dla stylówy warto pocierpieć".

Ale internauci nie odpuszczali. Doszło do słownej przepychanki: "Buty letnie też mogą być stylowe. A to raczej wygląda kosmicznie. Można by było założyć czapkę i szalik, by było jeszcze bardziej stylowo", "Każdy nosi, co lubi, a pani jest niegrzeczna. Nie jest to pani sprawą, co pani Maryla Rodowicz nosi. Trochę taktu i kultury", "(...) niech pani u siebie poszuka taktu i kultury".

Było o co kruszyć kopie?

Zobacz więcej zdjęć: Maryla Rodowicz pokazała się w różowym gorsecie. Zerknijcie na buty! Jak udało jej się nie przewrócić?

Sceny grozy na koncercie Rodowicz. Nieprawdopodobne, co się wydarzyło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.