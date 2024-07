Maryla Rodowicz utyskuje na Polaków. Z jej ust padły mocne słowa

Wstydliwy problem Tomasza Kammela. Jak go wyleczył?

Maryla Rodowicz to jedna z tych gwiazd, które nie zamierzają zwalniać tempa. Polska wokalistka wywołała niedawno ogromne poruszenie. Niedawno ogromne emocje wzbudziła, będąc w Uniejowie i zakładając dość specyficzną ekosukienkę. Jej wybór był szeroko komentowany w sieci.

Maryla Rodowicz utyskuje na Polaków na wakacjach

Marla Rodowicz to kobieta pracująca, która nawet w wakacje nie ma chwili oddechu. Artystka udzieliła niedawno wywiadu, w którym wyznała, że nie ma zamiaru wyjeżdżać na zagraniczny urlop.

"Wakacji raczej nie będę miała, przede mną praca, praca, praca. Nigdzie się nie wybieram, ale przyznam, że jak mam wypoczywać, to tylko u siebie w ogrodzie. To jest dla mnie najlepsza miejscówka. Mój ogród jest najlepszy, jak patrzę na moje drzewa, to wypoczywam i jestem szczęśliwa"- wyznała dziennikarzom "Faktu" Maryla Rodowicz.

W dalszej części rozmowy Maryla opowiedziała, że jej popularność sprawia, że nie może wypoczywać ani w Polsce, ani poza granicami Polski. Wokalistka wyjawiła, że większość osób, które ją zna, nie daje jej spokoju nawet podczas urlopu.

"Jestem zbyt rozpoznawalna, znalezienie nad Bałtykiem jakiegoś miejsca, gdzie nie ma ludzi, jest niemożliwe. A bycie w znanych ośrodkach jest krępujące. To nie byłyby wakacje. Nie mogłabym się zrelaksować, czując, że jestem obserwowana. Nawet zagraniczny wyjazd nie gwarantuje mi intymności. Polacy podróżują, są teraz wszędzie. Pewnie bym się nie opędziła od zaczepiających, którzy chcą zdjęcie lub autograf i po cichu mi się przyglądają. Pozostaje mi więc mój taras z wygodnym leżakiem, książką i moją zielenią. Tam nikt mi nie przeszkadza" - powiedziała zasmucona Rodowicz.

Wszystko więc wskazuje na to, że cena, którą Maryla Rodowicz płaci za popularność, jest bardzo wysoka. Na szczęście artystka znalazła cichy kąt, w którym może schować się przed światem.

