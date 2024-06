Maryla Rodowicz znika z hitu TVP. Czego życzy swojemu następcy?

Maryla Rodowicz nie pojawi się już w TVP?

O rozłamie na linii TVP - Maryla Rodowicz (78 l.) mówi się już od pewnego czasu. Gdy nie została zaproszona na festiwal w Opolu, stało się jasne, że pewna era właśnie się zakończyła. Tegoroczne Opole odbyło się pod szyldem "Znowu łączy". Zgodnie z zapewnieniami nowego prezesa TVP, Tomasza Syguta, na opolskiej scenie pojawili się artyści, którzy w ostatnich latach unikali występów w publicznej telewizji.

Na scenie zabrakło Rodowicz, która jednak nie rozpaczała z tego powodu. "Nie zostałam zaproszona, ale już tyle razy byłam w Opolu, że nie będę płakać" - mówiła piosenkarka w Plejadzie. Piosenkarka występowała na festiwalu ponad 40 razy.

Maryla Rodowicz przez trzy edycje pełniła funkcję jurorki, a zarazem trenerki w programie "The Voice Senior". I w tym formacie już jej nie zobaczymy. Na początku czerwca artystka opowiedziała o kulisach zwolnienia z TVP. Producenci wysłali jej bukiet kwiatów z wydrukowanymi podziękowaniami. Taka forma nie przypadła jej zbytnio do gustu.

"Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię. Jednym słowem, niezbyt elegancko. To oczywiście kwestia kultury, bo przecież można było choć zadzwonić. No ale nowi może też będą mieli tę energię co ja" - powiedziała ze śmiechem Maryla Rodowicz w rozmowie z "Faktem".

"The Voice Senior": Maryla Rodowicz wymownie o swoim następcy

Według najnowszych informacji Rodowicz na fotelu jurora ma zastąpić Andrzej Piaseczny (53 l.), który był jedną z gwiazd tegorocznego Opola. Co ciekawe, piosenkarz kilka lat temu pełnił funkcję trenera w programie. W rozmowie z portalem Plejada przyznał, że chętnie wróci do tego formatu.

"Z ciekawostek, pewnie wrócę do "The Voice Senior". (...) To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie" - mówił.

O swoim następcy Maryla Rodowicz krótko wypowiedziała się w Pudelku. "Piasek jest bardzo miłym kolegą, życzę mu powodzenia" - skwitowała artystka.

Sceny grozy na koncercie Rodowicz. Nieprawdopodobne, co się wydarzyło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Opole 2024: Krzysztof Skiba z młoda ukochaną u boku