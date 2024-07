Rozwód Maryli Rodowicz. Słynna koleżanka dobijała się do niej telefonicznie!

Maryla Rodowicz związki: Olbrychski, Jaroszewicz, Jasiński, Dużyński

Maryla Rodowicz w młodości miała dość burzliwe życie prywatne. Legendarna artystka związana była m.in. z aktorem Danielem Olbrychskim, kierowcą rajdowym Andrzejem Jaroszewiczem (synem premiera PRL Piotra Jaroszewicza) i reżyserem Krzysztofem Jasińskim. Następnie wyszła za Andrzeja Dużyńskiego i wydawało się, że będzie z nim do końca życia. Niespodziewanie jednak w 2016 roku w małżeństwie nastąpiła separacja. Ostatecznie Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński rozwiedli się w 2021 roku. Artystka mocno przeżyła rozwód z mężczyzną, którego poślubiła w 1989 roku. Świadkami na ślubie piosenkarki byli Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski. Okazuje się, że w trudnych chwilach Marylę Rodowicz chciała wesprzeć jej słynna koleżanka z dawnych lat - Danuta Błażejczyk. Napotkała jednak na problemy.

Rozwód Maryli Rodowicz. Danuta Błażejczyk: "Próbowałam do niej dzwonić, żeby okazać jej swoje wsparcie"

71-letnia artystka w początkach swojej kariery śpiewała w chórkach u Maryli Rodowicz. Potem panie utrzymywały serdeczne kontakty. Teraz Danuta Błażejczyk niespodziewanie odniosła się do relacji z koleżanką. - Z Marylą to są zamierzchłe czasy, ale mam z nią bardzo dobre relacje. Ona wie, że ją darzą ogromnym szacunkiem za jej dokonania na polskiej scenie. Jest to prawdziwa polska królowa polskiej muzyki rozrywkowej. Ona wie, że jest w moim sercu zawsze i jak Maryla pisała książkę, to jeden rozdział jest poświęcony mojej osobie, więc jestem fragmentem życia Maryli Rodowicz - podkreśliła z dumą Danuta Błażejczyk w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Piosenkarka niespodziewanie odniosła się też do rozwodu koleżanki z Andrzejem Dużyńskim. W trudnych dla Maryli Rodowicz chwilach, Danuta Błażejczyk dobijała się do niej telefonicznie. W tym okresie jednak królowa polskiej sceny muzycznej zmieniła numer telefonu. - Próbowałam do niej dzwonić, żeby okazać jej swoje wsparcie, tym bardziej że pamiętam Marylę, kiedy jeszcze nie była z Andrzejem i powiem tak: "niezbadane są wyroki boskie", ludzie się poznają, ludzie się rozchodzą - przekonywała Danuta Błażejczyk. - Bardzo jest mi przykro, że ją to spotkało, ale myślę, że ona znajdzie jeszcze szczęście, bo jest tego warta - dodała optymistycznie.

