Dorota Stalińska wylądowała w szpitalu. Pokazała zaskakujące zdjęcia

Dorota Stalińska chwile grozy ma już za sobą. Aktorka pochwaliła się na swoim facebookowym profilu zdjęciami ze szpitala. Okazuje się, że złamanie ręki, jakiego doświadczyła kilka miesięcy temu, miało nieprzyjemne konsekwencje. Na szczęście wystarczył zabieg, by naprawić to, co złamanie zepsuło. Na ujęciach, które Stalińska zrobiła na oddziale, widać ją roześmianą i szczęśliwą. Wszystko wskazuje na to, że zabieg się udał.

Dorota Stalińska przeszła operację

71-letnia gwiazda w niedzielny poranek pokazała w sieci kilka zdjęć, do których pozowała, będąc w szpitalu, a konkretnie na oddziale ortopedii i traumatologii. Aktorka szeroko uśmiechała się do aparatu, zadowolona z tego, że operacja się udała i ból ręki wreszcie minie.

"Jestem przeszczęśliwa ! Wczoraj w naszym świetnym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim moja lewa ręka została uwolniona od bardzo nieprzyjemnych skutków zespołu cieśni nadgarstka będącego kolejnym efektem marcowego złamania" - poinformowała gwiazda.

Dorota Stalińska podziękowała personelowi

Stalińska dodała: "To był szybki zabieg wykonany perfekcyjnie przez wspaniałego chirurga dr. Piotra Zalewskiego. Bardzo dziękuję Panie doktorze i za ten zabieg, i za wcześniejsze wspaniale skuteczne zdrutowanie (a raczej zblachowanie) mojego połamanego nadgarstka. Dziękuję też całemu personelowi tego oddziału".

Kiedy Dorota Stalińska miała wypadek?

Dorota Stalińska złamała nadgarstek tuż przed kwietniowymi wyborami do Sejmiku, w których aktorka brała udział jako kandydatka. Niestety nie dostała się. - Pani Dorota obecnie jest po poważnym złamaniu ręki i w trakcie intensywnej rehabilitacji, która teraz jest priorytetem. W związku z tymi nie podejmujemy żadnych działań wykraczających poza rehabilitację - mówił Plejadzie menadżer Stalińskiej.

Dorota Stalińska w szpitalu. Co na to fani?

Wielbiciele aktorki dodają jej otuchy. "Zdrowiej Dorotko, ten twój sierpowy może się przydać", "Trzymaj się!", "Zdrowia", "Matko, Dorotko, kiedy Ty przestaniesz ulegać dziwnym wypadkom", "Dużo zdrówka".

