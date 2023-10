Przedwczesna radość. Dorota Stalińska nie dostała się jednak do Sejmu z Trzeciej Drogi

Dorota Stalińska na co dzień mieszka w podwarszawskim Milanówku i nic dziwnego, że startowała z tego okręgu. Zanana aktorka w polityce działa już od wielu lat. Zasiadała m.in. w Radzie Miasta Milanówka, była też radną Sejmiku Samorządowego Województwa Warszawskiego. W 2014 została radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2015 z listy PSL bez powodzenia kandydowała do Sejmu. W 2019 ponownie trafiła do sejmiku obejmując mandat po wybranej do Sejmu Bożenie Żelazowskiej.

W tegorocznych wyborach Dorota Stalińska kandydowała z miejsca 4 na liście Trzeciej Drogi. Uzyskała 10 068 głosów, zajmując trzecie miejsce po Zalewskim (ponad 35 tys. głosów) i Żelazowskiej (ponad 17 tys. głosów), którzy uzyskali mandat poselski. Lista Trzeciej Drogi uzyskała w sumie 110 086 głosów co stanowiło ponad 15 procent wszystkich głosów w okręgu. Wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów Stalińska nie dostała się do Sejmu.

W okręgu nr 20 do zdobycia było 12 mandatów. Oddano 730 744 ważnych głosów. Koalicja Obywatelska uzyskała ponad 257 tys. głosów, Prawo i Sprawiedliwość blisko 232 tys. głosów, Konfederacja ponad 51 tys. głosów i Nowa Lewica także ponad 51 tysięcy. W wianuszku najwięcej głosów otrzymał minister Mariusz Błaszczak - 127 578 głosów. Potem byli Kinga Gajewska - ponad 85. tys. głosów i Jan Grabiec - ponad 71 tys. głosów z Koalicji Obywatelskiej. Lider Konfederacji w okręgu - Janusz Korwin-Mikke zdobył niespełna 10 tysięcy głosów i przegrał z Jackiem Wilkiem (2 wynik na liście) i Kariną Bosak. Żona Krzysztofa Boska uzyskała ponad 21 tys. głosów i zdobyła mandat posła.

W okręgu warszawskim startowała także inna znana aktorka, Dominika Chorosińska. Kandydatka PiS (6. miejsce na liście) uzyskała ponad 9,5 tys. głosów, co było czwartym wynikiem na liście. Oznacza to, że Chorosińska uzyskała reelekcję i będzie posłanką X kadencji Sejmu.

Inni posłowie z okręgu 20: Anita Czerwińska i Piotr Uściński z PiS, Joanna Wicha z Nowej Lewicy oraz Maciej Lasek i Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej.

Okręg nr 20 – obwarzanek warszawski (94,17% obwodów) – do Sejmu prawdopodobnie wchodzą:KO:– Kinga Gajewska– Jan Grabiec– Maciej Lasek– Piotr KandybaAndrzej Rozenek nie dostał się do Sejmu.PiS:– Mariusz Błaszczak– Anita Czerwińska– Piotr Uściński– Dominika…— Radek Karbowski (@RadekKar) October 16, 2023